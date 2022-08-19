律政司就訟費命令得直 上訴庭指穿「旁觀有罪」T恤不可入法庭

一名消防員被指於2019年11月在旺角參與非法集結，經審訊後被裁定罪名不成立，並獲批訟費。律政司就訟費命令提上訴，指消防員自招嫌疑。上訴庭今（19日）聽取陳詞後，裁定律政司上訴得直，撤銷該命令，日後頒布判辭解釋理據。此外，一名旁聽人士穿印有「旁觀有罪」四字的黑色T恤入庭，法官彭偉昌向該名旁聽人士指，該四字有政治含意，可理解為諷刺某類檢控，提醒保安不可再讓穿印有該四字T恤的人，再入庭旁聽。



被告陳瑞文，原被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道與山東街一帶參與非法集結，以及在非法集結中使用蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

律政司指 被告案發時自招嫌疑

律政司一方今陳詞時，被告案發時自招嫌疑，因此原審法官批准被告的訟費申請屬犯錯。

法官潘敏琦問及，被告聲稱案發前在登打士街，並前往上海街取車，為何途經涉案地點。法官彭寶琴亦指，案發時兵荒馬亂，被告郤途經涉案地點並逗留，同時載上口罩，質疑考慮整體情況，被告是否屬自招嫌疑。

法官彭偉昌指「旁觀有罪」，可理解為諷刺某類檢控。（資料圖片）

法官指「旁觀有罪」 可理解為諷刺某類檢控

上訴庭最終裁定律政司上訴得直，而法官彭偉昌在頒布裁決後，向一名穿印有「旁觀有罪」T恤的旁聽人士查問，該旁聽人士指該四字是歌詞。彭官強調法庭不是政治宣傳平台，他和另外兩名法官均認為，該四字有政治含意，可理解為諷刺某類檢控。彭官提醒法庭保安不可再讓穿印有該四字T恤的人，再入庭旁聽。

資料顯示，《旁觀有罪》為女歌手陳蕾於去年發表，曲詞由陳蕾一手包辦，創作靈感來自韓國「N號房」事件，認為旁觀者都應該接受懲戒。

案件編號：CACC146/2021