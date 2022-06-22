中大女生二號橋暴動　稱未意識發生何事提上訴　官：全港市民都知

中文大學二號橋於2019年11月反修例運動期間，曾發生激烈警民衝突，一名被捕的中大女生，經審訊後被裁定暴動和違禁蒙面法罪成，判監3年9個月，她不服訂罪提出上訴，並重申她在自辯時的說法，稱她當時沒有意識發生何事，只專注自己的呼吸聲，進入了自己的「感官世界」，原審法官支有接納。上訴庭法官彭偉昌今(22日)認同原審法官的做法，並指其結論「無懈可擊」，駁回女生的申請。



上訴人鄧希雯，被裁定於2019年11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動，及使用屬蒙面物品的濾罐。

辯方指鄧專注臨時感可能屬實

代表鄧的律師陳詞時，對於原審法官相信鄧只留在現場約13分鐘，但不接納她稱沒有意識當時發生著甚麼事，認為原審法官即沒有解釋拒信納鄧的理由，亦未有作分析，便裁定鄧參與暴動和鼓勵他人，強調鄧當時專注「臨時感」，以進行文學創作的說法，可能屬實。

全港市民都知當時二號橋發生何事

上訴庭法官彭偉昌即反駁稱，全港市民都知當時二號橋發生何事，鄧亦知悉現場發生暴動，沒有理由仍留在現場。她若不想參與，應立即離開，更指原審法官的裁決「無懈可擊」，鄧的上訴沒有合理可爭辯之處，駁回其申請，日後會頒發判辭，解釋理據。

案件編號：CACC164/2021

2019年11月，示威者與警方曾在中大二號橋上有激烈衝突。(詳看下圖)