藏膠索帶被指管有非法用途工具　經紀終極上訴得直　獲撤銷罪名

地產經紀在前年11月銅鑼灣的警民衝突附近，被搜出藏有48條膠索帶，經審訊後被裁定管有適合作非法用途工具罪成，被判入獄5個月2周。被告不服裁決，提出終極上訴。終審法院今(15日)下判辭，指涉案的索帶，既非為束縛他人而做，也非攻擊性武器，亦不是用作非法進入的工具，認為控方檢控的條文並不適用，一致裁定上訴人上訴得直，原有定罪及判刑均撤銷。



上訴人陳俊傑，被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，控罪指他於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有一包48條的膠索帶 。

控方引用簡易程序條例第17條提控

控方根據《簡易程序治罪條例》17條提控，條文列明：任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬犯罪，是次聆訊爭議索帶是否屬條文涵蓋的工具，以及是否可視為「非法用途的工具」。有關條文的最高刑罰，可判處第2級罰款或監禁2年。

非法用途定義應有其限制

終院法官認為，若把條文中「非法用途」給予一個不受限制的詮釋，會使該條文涵蓋範圍變得極其廣闊，而其列出特定工具及物件的做法，亦變得多餘，不符合條文的立法歷史，亦有違立法機關之前以克制、循序漸進的方式修訂這條文的做法。

須乎合條文中的三個範疇

他們認為，條文中的「任何非法用途」，相應地受條文所列的三類工具或物件限制，即：若工具或物件屬束縛人身的類別，意圖則須為將其用作束縛他人身體；若工具或物件為攻擊性武器，意圖則須為將其用作傷害或威脅傷害他人身體；若工具或物件屬非法進入的類別，意圖則須為將其用作獲取非法進入。

認為索帶非條文所述類別

法官認為上訴人持有的索帶，並不屬條文所列情況。該些約6英寸長的塑膠索帶，既不是為束縛人身而製造，亦不屬束縛人身工具的類別，也不是攻擊性武器，亦不是適合作非法進入的工具。因此認為上訴人不應在第17條下被定罪，故一致裁定他上訴得直。

管有索帶而被裁罪成者可提上訴

大律師嚴康焯指，終審法院的判辭詞，裁定涉案索帶非條文所指的工具後，早前因管有索帶而被裁定該罪罪成的被告，即使已超過上訴時限，但仍可申請逾時上訴。惟他認為，若被告是早前認罪，則恐難以推翻定罪。至於是不認罪、在審訊後被裁定罪成的被告，亦需考慮案件的個別情況，如管有索帶的長度等，才可決定是否上訴得直。

案件編號：FACC 1/22