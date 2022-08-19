海逸豪園、柏景灣等屋苑污水呈陽性分布四區　港府派21萬套快測包

本港新冠疫情持續，政府今日（19日）公布，有四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括九龍城海逸豪園、北區碧湖花園、西貢區福民路和親民街一帶及油尖旺區帝柏海灣等。政府會向區內居民、清潔工和物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包。



▼8月19日 部份污水陽性大廈▼



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政府表示，因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事地點的居民、清潔工、物業管理員，派發合共約23.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。新增受影響地點如下：

．九龍城區︰海逸豪園（海逸灣、悅濤灣、翠堤灣、綠庭軒及玉庭軒）及秀竹園道和界限街附近一帶住宅，包括翰林苑、博文閣等（見附件）

．北區︰景盛苑、嘉盛苑、牽晴間及碧湖花園

．西貢區︰福民路和親民街附近一帶住宅，包括西貢花園及西貢大廈（見附件）

．油尖旺區︰富榮花園、海富苑、柏景灣、帝柏海灣及廣東道和偉晴街附近一帶住宅（見附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。