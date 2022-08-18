紅黃碼｜政府提醒轉藍碼失敗涉三原因　安心出行熱線延長服務解困

政府自推出安心出行紅黃碼，以區別確診及入境後家居醫學監察人士後，一直風波不斷，更有市民稱無法「轉碼」。政府今晚（18日）公布，將加強安心出行熱線的人手，及延長服務至晚上11時，並將市民未能成功轉碼的原因，歸咎於三點，包括未更新「安心出行」APP、網上自我申報快測的資料不準確等。政府而指，至今已有近1萬人成功申報，並取得藍碼。



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安心出行熱線服務時間為早7晚11

政府今晚公布，安心出行電話熱線明日起加強服務，除增加人手外，服務時間將會延長至晚上11時，以便一站式協助市民處理有關安心出行，以及紅、黃碼轉碼等相關問題。市民由明日起，可於每日早上7時至晚上11時，致電2626 3066查詢。

3大原因不能轉碼 涉未更新安心出行APP

政府指，過去數日留意到小部分市民未能成功轉碼，認為原因或因以下多項︰

1. 安心出行未更新至3.4.0或以上版本，或手機等裝置未連接網絡；



2. 網上自我申報快測陰性結果，所提交的身份證資料不準確／未符合申報條件；



3. 在接受核酸檢測／申報快測陽性結果／出入境申報及接種疫苗時，使用不同的身分證明文件及號碼等。



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至今近1萬人成功轉藍碼

此外政府提醒，已接種最少兩劑新冠疫苗的確診者，如在第6天及第7天（或其後連續兩天）均在快測獲陰性結果，可在網站自我申報，便可提早完成隔離，其安心出行會自動比對系統的申報紀錄，即時將其紅碼回復為藍碼。政府指，至今已有近1萬人成功申報，並取得藍碼。

政府亦提醒，市民如對轉碼及網上自我申報快測陰性結果等，抱有任何疑問，可致電安心出行電話熱線查詢；並強調熱線在過去一周接獲紅、黃碼的相關查詢，絕大部份均可協助市民即時解決。

政府亦強調，自紅、黃碼安排推出以來，系統一直運作暢順，至今已為安心出行用戶，進行逾1.2億次比對，及近7萬次轉碼操作。

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