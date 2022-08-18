強制檢測｜65幢大廈上榜觀塘區最多　涉麗港城、太古城等藍籌屋苑

本港今日（18日）新增宗6,054確診個案，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈因有確診者居住上榜，涉及鰂魚涌太古城恒星閣、沙田富豪花園麗人閣、屯門龍門居 12 座等。

觀塘區屬重災區，連同污水檢測呈陽性名單計算，區內共有11幢大廈上榜，涉及牛頭角下邨貴新樓、秀茂坪曉麗苑曉晴閣、觀塘安達邨智達樓、茶果嶺麗港城 15 座及16 座等；黃大仙區亦有八幢上榜，其中位於牛池灣的彩雲一邨，更因污水檢測結果陽性

，有三幢大廈同時被納入強檢名單。



▼8月18日強制檢測公告▼



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上榜的65幢大廈中，11幢為觀塘區住宅，屬全港18區之冠，包括牛頭角牛頭角下邨貴新樓、秀茂坪曉麗苑曉晴閣、觀塘安達邨智達樓、觀塘順緻苑順榮閣、觀塘翠屏(北)邨翠桉樓、觀塘康麗園 D 座、藍田德田邨德義樓、藍田滙景花園 7 座、茶果嶺麗港城 15 座及16 座，以及油塘高翔苑高麟閣。

黃大仙區緊隨其後，共錄得八幢上榜，包括樂富德強苑德華閣、橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓及牛池灣嘉峰臺 4 座，另牛池灣彩雲一邨的伴月樓、觀日樓及日月樓，聯同牛池灣彩虹邨碧海樓及邨白雪樓則因污水檢測結果陽性，居民同須接受強制檢測。

▼8月18日部份強檢大廈▼



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港島方面，則有四幢分佈於南區及東區的住宅上榜，分別是香港仔石排灣邨碧綠樓、北角富澤花園富威閣、鰂魚涌太古城恒星閣及柴灣興民邨民富樓。

值得注意的是，部分屋苑「打孖上」，即同一屋苑內共有兩幢大廈上榜，包括粉嶺祥華邨祥德樓及祥樂樓；天水圍天盛苑盛亨閣及盛鼎閣；茶果嶺麗港城 15 座及16 座。另因污水檢測上榜共有七幢，涉及三個屋苑，包括牛池灣彩雲一邨的觀日樓、日月樓及伴月樓；以及牛池灣彩虹邨碧海樓及白雪樓；另涉大埔新興花園的康民閣及康誠閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月18日）▼



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政府明日（八月十九日）將於香港仔石排灣邨、樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。