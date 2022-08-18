確診大廈｜增2926幢　涉天鑄、渣甸山名門等　太古城單日21幢上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（18日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有10,833幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,016幢大廈出現確診者，其次為沙田有852幢上榜。



新上榜確診大廈方面，7月29日呈報的有2,926幢，當中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山豪宅Branksome Grande蘭心閣、寶樺臺、何文田天鑄3座及灝畋峰、灣仔御峯及渣甸山名門，以及九龍站凱旋門摩天閣及摩天閣及擎天半島6座等。另外，東區太古城有達21幢大廈新上榜。



▼部份確診大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,833幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至8月17日，共有2,926幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括Branksome Grande、寶翠園6及8座、瑧璈及荷李活華庭A座等。

東區方面，新呈報大廈則有嘉亨灣1及5座、寶峰園B座及小西灣邨瑞盛樓等，而太古城更有達21幢大廈新上榜，該屋苑過去14日已累計有47幢大廈上榜。灣仔新呈報出現確診人士的大廈則涉及尚翹峰1座、摩理臣山道76號、曦巒、比華利山B及G座，以及渣甸山名門5座等。南區則分佈在石排灣邨碧園樓、碧瑤灣17座、貝沙灣南灣6座，海怡半島亦有20幢大廈新上榜。

▼8月18日確診大廈名單▼



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九龍方面，九龍城新呈報出現確診者的大廈則包括One Homantin 1座、入境事務處主任宿舍A-B座、天鑄3座，以及皓畋1及9座等。觀塘區新上榜的大廈則有樂華南邨喜華樓、油美苑濤美閣、淘大花園A座、翠屏南邨翠榮樓及順利紀律部隊宿舍4至7座等。

油尖旺新呈報出現確診者的大廈則有擎天半島6座、The Austin 3 座、富榮花園15座及漾日居2座等。黃大仙新上榜大廈涉及竹園南邨榮園樓、譽‧港灣1B座、采頤花園12座、豐盛街紀律部隊宿舍1座及星河明居B和E座等。

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新界方面，沙田新呈報的大廈包括曉峯灣畔1座、新城市廣場蕙蘭閣及紅棉閣、恆安邨恆江樓、好運中心榆林閣，而大圍名城及沙田第一城分別有7及12幢大廈新上榜。西貢新上榜的大廈有峻瀅II 1 座、怡心園1座、消防處百勝角已婚人員宿舍5座、翠林邨輝林樓，日出康城則有18幢大廈新上榜。

屯門新呈報的大廈則有海盈花園、湖景邨湖畔樓、瑜翠園3座、瓏門1及5座、美樂花園5座等。元朗新上榜大廈則包括洪水橋丹桂村、溱林5座、嘉湖山莊14幢、天恩邨恩盈樓，以及栢慧豪園2座等。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼

