強制檢測｜涉60幢大廈沙田及葵青區最多　海逸豪園、嘉亨灣上榜

本港今日（19日）新增6,445宗確診個案，再創近5個月新高。醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有60幢大廈因有確診者居住上榜，涉及紅磡海逸豪園25座、大角咀港灣豪庭9座及西灣河嘉亨灣2座等。

沙田區及葵青區屬重災區，兩區各有幢8幢大廈上榜，涉及大圍顯徑邨顯沛樓、沙田駿洋邨駿爾樓、葵涌葵涌邨映葵樓、青衣綠悠雅苑3座等。另天水圍嘉湖山莊樂湖居7座，因污水檢測結果呈陽性，同列入強檢名單。



▼8月19日強制檢測公告▼



+ 2

青衣綠悠雅苑、翠怡花園、青怡花園等各一幢上榜

上榜的60幢大廈中，沙田區及葵青區住宅，各有8幢上榜，同屬全港18區之冠，前者包括大圍新翠邨新傑樓、大圍顯徑邨顯沛樓、沙田廣林苑馥林閣、沙田豐和邨和悅樓、沙田駿洋邨駿爾樓、沙田嘉徑苑嘉愛閣、沙田博康邨博達樓高座及低座及馬鞍山恆安邨恆山樓。

葵青區上榜大廈則分別涉及葵涌寧峰苑晴峰閣、葵涌葵涌邨映葵樓、葵涌石蔭東邨蔭興樓、青衣綠悠雅苑3座、青衣長安邨安湄樓、青衣翠怡花園2座、青衣青怡花園5座及青衣宏福花園4座。

▼8月19日部份強檢大廈▼



+ 8

紅磡黃埔花園兩幢大廈納強檢

港島方面，則有7幢分佈於南區、中西區及東區的住宅上榜，分別是鴨脷洲利東邨東業樓、香港仔鴻福苑鴻麗閣、香港仔嘉隆苑嘉昇閣、西營盤均益大廈1期、鰂魚涌康景花園 B座、西灣河嘉亨灣2座及柴灣興華一邨卓華樓。紅磡黃埔花園則有兩座大廈雙雙上榜，分別是翠楊苑7座及青樺苑7座。

今日強檢名單中，因污水檢測上榜只有一幢，涉及天水圍嘉湖山莊樂湖居7座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月19日）▼



+ 9

政府明日（19日）將於田灣嘉隆苑及葵涌石蔭東邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至周日（21日）。為配合舉辦地區活動，由下周四（25日）起，位於黃大仙廣場的流動採樣站會停止運作，而鄰近的睦鄰街遊樂場流動採樣站將提早於每日早上八時開始運作，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼9.19 強制檢制全名名單▼



1.將軍澳尚德邨尚義樓



2.將軍澳叠翠軒 3 座



3.將軍澳煜明苑焜明閣



4.將軍澳英明苑明亮閣



5.將軍澳富康花園 5 座



6.大圍新翠邨新傑樓



7.大圍顯徑邨顯沛樓



8.沙田廣林苑馥林閣



9.沙田豐和邨和悅樓



10.沙田駿洋邨駿爾樓



11.沙田嘉徑苑嘉愛閣



12.沙田博康邨博達樓高座及低座



13.馬鞍山恆安邨恆山樓



14.大埔富善邨善美樓



15.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣



16.粉嶺榮福中心 3 座



17.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣



18.上水天平邨天明樓



19.上水清河邨清頌樓



20.天水圍天澤邨澤星樓



21.天水圍天喜街 11 號天麗苑



22.天水圍天慈邨慈心樓



23.天水圍嘉湖山莊樂湖居7座



24.元朗屏欣苑屏愛閣



25.屯門欣田邨綠田樓



26.屯門新屯門中心 1 座



27.屯門友愛邨愛廉樓



28.屯門兆康苑兆榮閣



29.荃灣海濱花園海豐閣



30.東涌滿東邨滿順樓



31.青衣綠悠雅苑 3 座



32.青衣長安邨安湄樓



33.青衣翠怡花園 2 座



34.青衣青怡花園 5 座



35.青衣宏福花園 4 座



36.葵涌寧峰苑晴峰閣



37.葵涌葵涌邨映葵樓



38.葵涌石蔭東邨蔭興樓



39.大角咀港灣豪庭 9 座



40.長沙灣海麗邨海健樓



41.長沙灣發祥街西 5 號凱德苑



42.紅磡黃埔花園翠楊苑 7 座



43.紅磡黃埔花園青樺苑 7 座



44.紅磡海逸豪園 25 座



45.橫頭磡橫頭磡邨宏暉樓高座及低座



46.黃大仙鵬程苑



47.慈雲山慈正邨正明樓



48.鑽石山龍蟠苑龍璣閣



49.牛頭角彩盈邨盈安樓



50.牛頭角彩霞邨彩日樓



51.秀茂坪寶達邨達峰樓



52.藍田康瑞苑



53.油塘油麗邨雅麗樓



54.柴灣興華一邨卓華樓



55.西灣河嘉亨灣 2 座



56.鰂魚涌康景花園 B 座



57.西營盤均益大廈 1 期



58.香港仔鴻福苑鴻麗閣



59.香港仔嘉隆苑嘉昇閣



60.鴨脷洲利東邨東業樓



▼9.19 因污水樣本檢測呈陽性、需納入強檢名單大廈▼



天水圍嘉湖山莊樂湖居 7座

