疫苗｜政府僱員下周一起可享半天幼童陪針假　帶3歲以下子女打針

政府月初將幼童接種新冠疫苗年齡門檻下降至半歲，政府發言人今（19日）宣布，由下周一（22日）起，政府僱員於其工作日陪同三歲以下的子女或受其監護的三歲以下幼童接種疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」；港府亦設追溯機制，倘於生效日前曾因此放取假期，亦可申請補回半天特許缺勤。

發言人指，變種病毒來勢洶洶，家長應及早安排年幼子女接種新冠疫苗，呼籲其他企業的僱主盡量為其員工提供便利，鼓勵家長為年幼子女安排接種新冠疫苗，合力提高幼童的疫苗接種率，進一步鞏固社會整體的保護屏障。



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公務員家長下周一已請假陪打針可申請補回半天假

政府發言人表示，所有政府僱員包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，由下周一（22日）起，每次陪同每名合資格的三歲以下子女或受其監護的三歲以下幼童接種疫苗，均可受惠於最多半天特許缺勤的安排。

如政府僱員於下周一前曾放取假期帶同其三歲以下的子女或受其監護的三歲以下幼童接種，亦可申請補回半天特許缺勤。政府會適時檢討有關安排。

政府：作為全港最大僱主有責任帶頭

發言人指，變種病毒來勢洶洶，家長應及早安排年幼子女接種新冠疫苗。作為全港最大的僱主，政府有責任帶頭推出家庭友善措施，鼓勵和便利育有幼童或作為幼童監護人的政府僱員盡快安排他們接種疫苗，令他們及早得到保護。發言人表示，呼籲其他企業的僱主盡量為其員工提供便利，鼓勵家長為年幼子女安排接種新冠疫苗，合力提高幼童的疫苗接種率，進一步鞏固社會整體的保護屏障。

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事實上，有私人企業較港府「先行」，叙福樓集團早於昨日（18日）宣布，集團屬下全職僱員若帶同三歲以下子女接種疫苗，將可享有半日有薪針假，每打一針均可享有半日假，以鼓勵員工帶同子女打針，以及諮詢醫護專業意見。