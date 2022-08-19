增6445確診多8死　留醫人數逼2千　醫管局下周重啟亞博200張病床

香港疫情逐步攀升，今日（19日）新增6,445宗確診，再破3月31日後新高，另再多八名長者離世，其中四人從無接種疫苗，多人染疫後未有立即求醫。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，長者染疫後或出現病徵應盡快求診，年逾60歲病人均會獲處方口服藥，盼可減重症入院需要。

他又提到，最新有1898名確診患者留醫公立醫院，醫管局將啓動第三階段病床調動計劃，下周重開亞博館治療設施，提供合共200張病床，料非緊急服務會受到影響，盼病人理解。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本地確診個案增長正呈加速趨勢，預視短時間內確診個案數字會升到較高水平。



新增185宗輸入個案 累計36人情況危殆 10人入ICU

新增個案中，有6,260宗屬本地確診個案，包括2,167宗經核酸檢測陽性，以及4,093宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同185宗輸入個案，即合共新增6,445宗確診。

現時共有1,898名確診患者留醫，當中258人屬新近入院。昨各增6名危殆及嚴重病人，現時累計36人情況危殆，25人情況嚴重，其中10名危殆病人正於深切治療部留醫。

下周重開亞博八號及十號館接收病人 劉家獻：作最壞打算做最好準備

劉家獻表示，現時已接近2000人於公立醫院求醫，另嚴重及危殆個案亦現緩慢增長，令人憂慮疫情將進一步惡化，他強調，醫管局必須為疫情發展作最壞打算，同時需做最好準備，包括調動人手及病床接收更多病人，他預告局方將啓動第三階段病床調動計劃，另下周將重開亞博館八號及十號館共200張病床，已制定實名制調動病床人手方案，可在短時間內聯絡各聯網調動人手及病床照顧病人，將會有約合共100名醫護及專職員工派駐亞博館工作。

劉家獻預告，醫管局下周將重開亞博館八號及十號館，提供共200張病床。 （資料圖片）

他續指，醫管局會保持機動性調動服務，他提到，病床調動計劃進入第三階段，將有更多非緊急服務受到影響，首當其衝包括非緊急入院手術及住院治療等，希望病人理解。他呼籲市民不要對疫情掉以輕心，另應盡快接種疫苗，保護身邊人：「明白大家兩年幾面對疫情出現抗疫疲勞，希望關鍵時刻大家要配合政策先可以戰勝疫情。」

過去數天疫情較之前一至兩周加速 歐家榮料短時間內會升到較高水平

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則指，本地確診個案數目於過去數周穩步上升，過去幾天更較過去一至兩周加速，情況令人憂慮。他提到，或因BA.5傳播力較多，其在社區所佔比例慢慢攀升，他預視短時間內確診個案數字會升到較高水平，但期盼增長速度不要太快。

8名病人離世 僅一人打齊三針

死亡個案則再增八宗，涉及七男一女，年齡介乎61歲至93歲， 七位未打完三針，當中四人從未接種。第五波死亡總數已累計9384人。

▼八名染疫後死亡個案詳情▼



- 73歲老翁，已接種三針。他曾於7月31日核酸結果呈陽性，隨後本月13日在家跌倒，送往東區醫院急症室，入院後兩次核酸結果均呈陰性，惟身體狀況持續轉差，院方經檢查後發現其患有肺癌。他事前亦指，染疫後食慾不振，大半年前持續咳嗽及有痰，局方相信其死亡與新冠肺炎無關，或因肺癌導致死亡。

-93歲老婦，已接種兩針。家人指她於上月25日快測結果陽性，有咳有痰、食慾不振，兩日後更現神智混亂，遂將其送往聯合醫院急症室。入院後醫生發現有多個慢性長期病，包括糖尿病、高血壓、哮喘、腎功能差，另患有乳癌，她身體情況不斷轉差，延至前日離世。

-87歲老翁，已接種兩針。他本身有長期病患包括高血壓、肺塵病及貧血，上月22日發燒並前往屯門醫院急症室求醫，當時有氣喘及咳，報稱快測結果陰性。醫院核酸檢測則呈陽性，CT值介乎33.9-34，隨後不斷下跌。劉家獻指，病人曾獲處方瑞得西韋口服藥，但情況轉差，至昨日不治。

-77歲老翁，已接種兩針。他本身有多項長期病患，包括高血壓、中風、心律不正、心臟病、輕微肺氣阻及前列腺癌等，他7月29日快測陽性，當時未有求醫，但有痰及咳嗽，兩日後前往急症室，核酸結果呈陽性，CT值達26，入院後情況未見好轉，期間曾轉往大埔醫院接受康復治療，至昨日離世。



-90歲老翁，沒有接種。他本身有柏金遜症，本月12日前往天水圍醫院急症室，出現呼吸困難、發燒及咳，證實染疫，CT值為21.4，曾獲處方口服藥，至昨日不治。

-88歲老翁，沒有接種，居於院舍，有其他院友染疫。他有長期病包括高血壓、前列腺肥大、支氣管擴張、中風、貧血及曾腦中血，他本月8日前往急症室求醫，稱出現發燒、咳等徵狀，證實染疫，CT值為17.2，至昨日離世。

-61歲男病人，沒有接種。他有長期病患包括高血壓、糖尿病、丙型肝炎，另肺癌擴散至肝及骨。他於本月13日前往屯門醫院求診，當時出現呼吸困難、黃疸等，隨後證實染疫，ANE當時做左pcr，CT值為 17.3，入院後病情急轉直下，至昨日離世。



-90歲老翁，沒有接種。他本身有長期神經線發炎及痛風，上月22日快測陽性，當時沒有求醫，至上月30日，其情況轉差及出現胸口痛，家人帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，CT值為22.7，入院後曾獲處方抗生冠藥包括瑞德西韋，但本身有神經線問題，加上年紀大，延至昨日不治。

劉家獻表示，八名死者中，部分人有長期病患或癌症，一半人從無接種疫苗，他呼籲市民盡快打針。他又提到，部分死者快測陽性或出現病徵，但未有求醫，重申長者染疫後應盡快求診，因年逾60歲病人均會獲處方口服藥，盼可減重症入院需要。

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