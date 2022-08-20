詐騙營｜增兩求助累計28人　半數受困多在緬甸　鄧炳強：救人優先

東南亞詐騙風波繼續發酵，有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮。保安局局長鄧炳強今早（20日）表示，接獲東南亞相關詐騙案求助人數上升至28人，較當局昨晚（19日）公布數字再多兩人。鄧說，涉事個案中，有14人已確認安全，其中10人已獲救回港。餘下的14宗個案，有10人現身處緬甸，4人身處柬埔寨。

鄧炳強指，現時以救人為優先，會與國際刑警緊密合作，掌握最新資訊。



保安局局長鄧炳強表示，柬埔寨詐騙案救助人數上升至28人，未來將繼續使用社交媒體、大型告示板等方法宣傳，以減少市民被騙的機會。另外，亦會與國際刑警緊密合作，掌握最新資訊。

鄧炳強指，受害者未必可以透過WhatsApp 專線51908909 與港府聯絡，主要希望家屬能透過專線提供相關資料。他稱，詐騙集團多數要求受害人聯絡家屬並索取贖金，因此相信WhatsApp專線亦能救助受困當地的港人。

被問到受困者能否免預約檢疫酒店回港，鄧炳強指，現時以救人為優先。

海關青年領袖團暑期訓練營今日舉行結業會操，鄧炳強出席致詞時表示，希望年輕人認識國家，培育民族感情，建立中國人的身份認同，成為具「國家觀念、香港情懷、國際視野」的新一代。

海關青年領袖團暑期訓練營2022結業會操，採用中式步操，超過80人參與，平均年齡為18歲，年齡最少的更只有12歲。