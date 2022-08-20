慈民邨、尚德邨等四區八個公共屋邨污水陽性　房署派25萬套快測包

本港新冠疫情持續升溫，今日(20日)個案總數繼續逾六千宗。港府於多區住宅繼續驗出污水呈陽性，政府發言人表示，有四區合共八個公共屋邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，其中黃大仙區受影響屋邨數目佔最多，有3條位於慈雲山的屋邨榜上有名，包括慈民邨、慈樂邨及慈康邨。

房屋署將會向區內居民、清潔工和物業管理員派發合共約25萬個快速抗原測試包，供受影響人士自行檢測。



▼8月20日 部份污水陽性大廈▼



港府發言人表示，因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向涉事匢邨的居民、清潔工、物業管理員，派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。新增受影響地點如下：

．黃大仙區︰慈雲山慈民邨、慈樂邨及慈康邨

．西貢區︰將軍澳健明邨及尚德邨

．沙田區︰新田圍邨及秦石邨

．南區︰馬坑邨

▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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政府發言人稱，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。