確診大廈｜增3088幢　豪宅深灣9號、君臨天下、貝沙灣兩幢上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心周五（19日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有10,816幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有994幢大廈出現確診者，其次為沙田有857幢上榜，而九龍城則以838幢排第三。



新上榜確診大廈方面，當局名單更新至8月18日，新呈報的有3,088幢，當中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山愛都大廈1座、翠海別墅B座、何文田天鑄3座、深灣9號、紅山半島7座、貝沙灣1及8座、渣甸山名門5座、九龍站君臨天下1座、天璽彗鑽璽，以及擎天半島2和3座等。



▼部份確診大廈▼



+ 4

過去14日10816幢大廈有住客染疫

根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,816幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至8月18日，共有3,088幢新呈報。

在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括學士臺3座、寶翠園1至3座、帝景園4座、半山愛都大廈1座，以及雍翠臺2座等。

東區新上呈報大廈則有南豐新邨6座、嘉亨灣2及6座、太古城15幢大廈、寶馬花園2座、山翠苑翠珮閣等。灣仔新上榜大廈涉及渣甸山名門5座、樂陶苑B座、比華利山K座及豪園A座等。南區新呈報大廈則有紅山半島7座、淺水灣道32號、深灣軒1及2座，以及深灣9號3座等。

▼8月18日確診大廈名單▼



+ 247

天璽、擎天半島、瓏璽齊上榜

九龍方面，九龍城新呈報大廈包括Oasis Kai Tak 1座、加多利峯、半山壹號33號、喇沙利道3-3A號、天寰天海匯2座，以及督察級警察宿舍A座等。觀塘新上榜大廈則有寶達邨達翠樓、康栢苑金栢閣、得寶花園C座、曦臺1座，以及淘大花園R座等。

油尖旺新呈報大廈包括天璽彗鑽璽、君臨天下1座、擎天半島2及3座、港灣豪庭9座，以及瓏璽臨海鑽等。黃大仙新上榜大廈則有鳳德邨銀鳳樓、黃大仙上邨倡善樓、黃大仙紀律部隊宿舍1座、嘉峰臺2及3座，以及天馬苑駿昇閣等。

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



+ 14

沙田第一城有14幢大廈有居民確診

新界方面，沙田區新呈報大廈有曉翠山莊5及8座、沙田第一城14幢大廈、瀝源邨壽全樓、美田邨美庭樓、香港中文大學崇基學院應林堂，以及壹號雲頂6和8座等。大埔新上榜大廈有廣福邨廣義樓及廣惠樓、新翠山莊、新達廣場4座、海日灣II 10座及逸瓏灣8 1座等。

元朗新呈報大廈包括溱柏3座、朗晴居7及9座、尚悅 ‧ 嶺1及2座、天瑞邨瑞業樓及天富苑聚富閣等。屯門新上榜大廈則有景峰豪庭2座、屯門湖康警察宿舍2座、安定邨定德樓、屯門市廣場2座，以及友愛邨愛信樓等。