陳茂波：疫情大致受控　下半年經濟活動可望恢復

行政長官李家超昨（20日）與財政司司長陳茂波等司局長出席施政報告地區諮詢會，其中有市民關心香港經濟狀況和產業發展。陳茂波今日（21日）在網誌表示，面對加息陰霾和地緣局勢緊張，以及兩地跨境運輸受到疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口數字會繼續錄得按年跌幅，將會是連續第三個月出現負增長。



整體經濟方面，雖然早前對今年全年經濟增長預測下調到負0.5%至0.5%，但考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，本港經濟仍有相當韌力。



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陳茂波在網誌表示，環球經濟前景正在轉差。英國7月份通脹率高達10.1%，是40年來高位；美國及歐元區的通脹率亦高企在8%以上的水平。因此，許多先進經濟體都有龐大加息壓力以壓制通脹。

外圍形勢從不同層面影響著本港市場。美國連番加息，本港的銀行同業拆息亦跟隨向上，隔夜息由3月中的0.06厘升至最新超過1厘水平，而普遍被用作按揭貸款參考基準的一個月期拆息，亦由0.28厘升到1.85厘。

美國連番加息，本港的銀行同業拆息亦跟隨向上。（Getty Images）

料7月出口數字第三個月現負增長

然而，本地市場資金充裕，港息升幅比美息少，令港元的隔夜息及一個月拆息比美息分別低了約0.5厘和1.2厘。如果下月美國再加息，本港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

加息陰霾和地緣局勢緊張，除了令金融市場受壓外，也削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受到疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口數字會繼續錄得按年跌幅，將會是連續第三個月出現負增長。

近月就業情況略有改善

陳茂波表示，面對外圍壓力和疫情持續，本港經濟在承壓中前行，並要全方位抵禦外圍環境帶來的潛在風險，同時亦須全力穩住內部經濟，力求向前邁進。近月本港的就業情況略有改善，5至7月份失業率為4.3%，較三個月前（即2至4月）時回落1.1個百分點；同期就業不足率回落1.6個百分點達至2.2%，為半年來低位。

財政司司長陳茂波（中）昨日參加行政長官的施政報告地區諮詢會。 （財政司司長網誌圖片）

整體經濟方面，早前政府對全年經濟增長預測下調到負0.5%至0.5%，但考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，香港的經濟仍有相當韌力。

料7月通脹持續上升

通脹方面，陳指出，即使外圍主要市場受通脹高企的威脅，但本港情況仍大致穩定，上半年綜合消費物價指數升1.5%。即使指數在5月及6月份的升幅稍為擴大，而預計7月份升勢持續，但全年的通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。

陳茂波表示，面對著內外的逆風，香港經濟正在承壓中繼續前行，特區政府正力求做到「疫情要防住、經濟要穩住」。疫情至今已經超過兩年半，由於社會已更廣泛地接種了疫苗，各種醫療和隔離設施亦已得到大幅提升，加上貫徹以科學和實證為本、精準防控的原則，本港已具備更有利的條件去兼顧「穩住經濟」的需要。

推動經濟發展讓不同人才參與

他又指，無論眼前有什麼樣的挑戰和障礙，都必須做好短期應對和中長期部署。不少市民和業界都提出，希望香港進一步加強創科產業及人才的規劃與支援，希望加強培育本地人才、吸引更多境外人才，並吸引更多企業來港投資。當局將透過改變思維和政策創新，加大力度推動經濟發展，讓年青人、不同行業的人才和企業，都能更廣泛地參與且受惠於創新科技和其他產業的發展。