電腦節｜市民6600元掃過萬元電競及周邊　展商推性價比高產品

香港電腦通訊節今（21日）踏入第三天，不少市民趁周日到場購物，部份商家指人流有上升。展場內各項活動進行得如火如荼，有市民透過拍賣競標活動，以6,600元斬獲過萬元商品，包括電競手提電腦和一些電腦周邊商品，令他滿載而歸。



楊先生和女友原本有意購買新手提電腦，結果入場後被一個電腦產品拍賣競標活動中的電競手提電腦吸引，經過激烈的競標後，最終以6,600元投下原價約九千多元的手提電腦，連同其他贈品包括滑鼠和藍牙喇叭等，總值過萬元。他在競標期間上網尋找該電競手提電腦的價格，發現確實有「着數」，再加上附送各類型的電腦周邊產品，他直言志在必得。

參與競投即場格價 買家志在必得

楊先生對於成功投下心頭好時，感到非常興奮和滿意，連同手提電腦一併附送的電腦產品亦符合自己的需要，可謂滿載而歸。

電腦產品拍賣競標活動由宏碁電腦有限公司旗下的Predator舉辦，其發言人江鋒指，每日兩場的競標活動都能夠吸引人流，對此感到滿意。他表示，今年的人流和市民的消費慾望都較往年低，往年市民購物較簡單直接，出手闊綽，但今次只獲發小額的消費券，消費券的推動力減少，令部份市民購物時產生顧慮，每個人都在尋找性價比較高的產品。

展商冀生意額最終上升一成

他又指，影響人流的另一因素是天氣，陰晴不定的天氣令昨晚（20日）人流明顯減少，幸好今日人流有增加的趨勢，比早兩天更旺。

被問到今年的銷情，江指暫時與往年分別不大，需把握最後機會提高生意額，期望能比往年多出10%。