電腦節2022｜8.19會展開鑼　派300萬現金券吸客　6款消費券都用得

第二期消費券將於8月派發，香港電腦節主辦單位香港電腦商會日前宣布，今屆電腦節將於8月19日至22日，一連四日在灣仔會展舉行。為方便市民入場掃貨，場內攤位接受全部6款消費券支付平台付款，大會亦會派出總額共300萬元的「幸運卡」現金券，面值最高500元，讓市民享有「雙重消費券」優惠。

電腦商會透露，今屆電腦節已有九成攤位已租出，估計入場人數與去年相若，將密切注意政府防疫措施。



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派300萬元現金券 面值最高500元

電腦節今年如期於8月19日至22日舉行，適逢第二期消費券將於8月派發，電腦商會將推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，派發總額300萬元現金券，金額與去年相同。電腦節入場人士均會獲發1張「幸運卡」現金券，面值由10元至500元不等，市民可在參與計劃的攤位使用，數目不限，讓市民享有「雙重消費券」優惠。

電腦節亦邀請「SPECTRA SoéPay」 作為大會指定服務供應商，攤位將可接受Visa、Mastercard、銀聯（BOCPay及雲閃付）、AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通、美國運通、EPS、FPS、Apple Pay、GooglePay、Samsung Pay 及 Huawei Pay等付款，即6款消費券支付平台亦包括在內。

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今屆主題為「元宇宙」

電腦節今屆主題將圍繞元宇宙，現場設置虛擬活動平台，並邀請AiR、BetterArena等本地虛擬平台，教導市民創科的定義和用途，例如示範將整個海洋公園搬至元宇宙內。大會亦借機為企業舉辦「數碼轉型專區」，並於8月22日舉行「數碼轉型峰會2022」，分為上、下午共兩場，主題為數碼轉型及新興科技，由創科界專家和行業精英擔任演講嘉賓。

大會料入場人數與去年相若

近期疫情有反彈跡象，香港電腦商會主席許健生表示，將繼續如常準備，並透露今年有九成檔位已租出，相信入場數目與去年相若，但密切注視政府公布的防疫措施。

至於去年政府宣布擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，電腦節亦為受資助項目之一。電腦商會透露，上屆逾九成展商成功申請基金，獲批開支總費用的50%，或上限10萬元的資助。許又指，有關今屆電腦節更多優惠詳情，將留待8月再作公布。

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