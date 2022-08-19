電腦節2022｜8.19開鑼推1蚊Router吸客　拒黃碼人士進場

「香港電腦通訊節2022」將於8月19日開鑼，一連四日在灣仔會展舉行。今屆電腦節參展商逾200間，適逢政府近日派發第二階段消費券，大會亦將向入場人士送贈「幸運卡」，消費面值介乎10元至500元，有參展商料在消費券帶動下，可刺激市民消費意欲，估計約2000元價位產品的銷情相對理想，即與近日派發的消費券金額相若。



另場內設多項激荀優惠，包括以低至1元限量發售的無線充電座及Router等。大會指，會場將跟隨政府防疫要求，持「黃碼」者將不予進場。



電腦節今屆主題將圍繞元宇宙，參展商則有逾200間，即場發售多項電腦及科技產品，現場大部分展位已安裝電子支付，入場人士可使用政府消費券購物。

大會今年續推出「我賞，你賺，人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬元，每位購票入場人士，均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元或500元不等，憑券可在會場使用。

「香港電腦通訊節2022」將於8月19日開鑼，場內設多項激荀優惠，包括以低至1元限量發售的無線充電座及Router等。（李澤彤攝）

另外，由於防疫關係，「激安大購賞」改於網上進行，入場者毋須通宵排隊，市民即日起至8月15日中午15日期間，登入電腦節腦站（www.hkccf-expo.com)，即可免費登記參與抽籤，大會將隨機抽出300個名額，中籤者可於電腦節首日參與「激安大購賞」活動，以及額外獲得100元現金券，並可獲頭籌優先進場。

限購荀貨包括以1元激安價發售、限量5部的Linksys「Max-Stream MR6350 Mesh WiFi 5路由器（會場價599元），另可以3999元激抵價購買原價6700元的HP「Pavilion 15-eg1049TU Gold手提電腦」，限量兩部。電腦節內亦有多項限量搶購的產品優惠，包括1元限售的Belkin 無線充電座等。

漢科電腦公司代表唐先生指，適逢政府剛派發消費券，相信有助帶動消費意欲，但由於今期派發金額為2000元，估計相若價位產品銷會較理想。他提到，正值英超開鑼，料公司獨家發售的英超球會電競座椅將會熱賣，整體生意額積料按年增加約10%至15%，「始終（市民都習慣咗（有消費券），消費力較以往減弱咗，亦都有啲人會等埋之後出多期先一齊用。」

2000 Fun Limited 則推出新世紀福音戰士電競系列吸客，產品經理Ken預料，消費券有助刺激銷情，估計生意增長約10%至20%。

香港電腦商會主席許健生表示，雖然今期消費券只派2000元，「但香港市民唔缺錢，最緊要係有購物氛圍」，估計今屆電腦節銷情仍然暢旺，期望在消費券帶動下整體消費額達3.3億，料與去年持平，「都係樂觀推算。」

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至於場內「疫苗通行證」安排，他表示將跟隨政府做法，「黃碼」人士不得進入，「只要入到餐廳，就入到電腦節，我哋都係跟政府安排，只能做多，不能做少。」

「電腦通訊節2022」將於8月19至22日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，票價35元，凡預先下載「電腦節club」App下載優惠券，進場即減10元，另可預先下載「香港01」App，並於網上售票平台「01空間」購票，即可享優惠價25元，持證人士可經會場內指定特快通道入場。

1米以下小童及65歲以上長者或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。場內設有虛擬運動體育館及電競體驗區，大會亦將舉辦多項電競賽事，包括《香港聯盟戰棋挑戰賽》等，另設5G及綠色科技生活區。

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