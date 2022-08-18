電腦節2022｜周五開鑼展商率先減價　平價手提電腦只售1399元

由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通節2022」將於周五（19日）起，一連四日在灣仔會展舉行。有展商認為，消費券效應已過，只期望可達動漫節的七成銷量；亦有展商調整價格促銷，平價手提電腦低至售1,399元，平板電腦低至999元，部份限量供應。更有創科公司因疫情後收入大減，每年虧損數千萬元，因此首度參展期望可吸引其他投資者。



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大會期望銷售額維去年3.3億元

今屆電腦節將於8月19日開鑼，開放時間為8月19日至21日早上10時至晚上9時半，以及8月22日為早上10時至傍晚6時。票價為35元，但下載成為「電腦節club」APP會員後，可下載購票優惠券，進場即減10元。大會公布，今屆展商數目逾200間，期望今屆銷售額在消費券帶動下與去年持平，維持3.3億港元。

售賣平板電腦的Wacom銷售經理龐先生表示，每屆電腦節的銷量，僅得動漫節的七成，期望今屆亦可維持七成的銷量。他亦指，今年消費券的效果不及去年，稱去年門市的銷量在派券後增一倍，「今年8月7號派發之後升幅少到唔覺。」

展商憂市民購買力不足減價促銷 料消費券助生意升一至兩成

代理多個電子品牌的鵬勃電子有限公司銷售主管吳國輝則認為，消費券確實為銷售額帶來幫助，估計較去年略升一至兩成，「市民收到子彈會有目的咁入嚟掃貨。」他亦指，由於疫情已肆虐兩年半，擔心市民購買力不足，因此亦調整貨品至更優惠的價格。

機械人公司虧損數千萬元首度參展吸投資者

除了零售商外，會場亦有機械人公司參展。科藝設計製作有限公司董事黃志德表示，今屆為首次參展，期望可吸引政府或大學等機構投資。他並稱，粵劇老倌羅家英，近日全新推出的粵劇《開心穿粵》，劇中仿照羅家英製成的機械人，便由其公司所租借。

黃亦指，自疫情爆發後，為國際性主題樂園製作機械人及花車的訂單停滯，現時每年虧損數千萬元，只能縮減公司規模的一半，勉強維持公司經營。「我哋半隻腳踩落旅遊業，捱住先，睇下捱唔捱得過。」

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飛利浦平板電腦售999元 有手提電腦低至1,399元

此外，疫情肆虐兩年半，不少學生或打工仔經常須遙距上課或開會。今屆電腦節亦有不少相關電子產品優惠，包括平板電腦Philips Android Tablet售999元，並送64GB記憶卡；手提電腦馳為Herobook售1,399元限量30部；專業電繪顯示屏可連接電腦及Android手機的Wacom one，特價售2,680元。

其他參展商亦包括金融服務平台富途牛牛，入場人士即場開戶及玩遊戲，可獲200元超市禮券或會場現金券，以及牛牛公仔或鎖匙扣，更有機會可獲1,000元現金。而網上拍賣平台Carousell亦在會場設有「環保樹」打卡位，入場人士亦可在其App格價，查找電子產品的最新價錢。