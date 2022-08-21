大埔龍尾泳灘怪風吹反浮床　家長護兩童乏力險遇溺　獲救生艇救起

炎炎夏日，不少市民周末到沙灘消暑暢泳。港九拯溺員工會今晚（21日）在Facebook撰文表示，大埔龍尾泳灘今日險出意外，有家長帶着兩名小童依靠浮床，游向防鯊網黃管的深水位置，突然一陣「怪風」吹過，浮床被吹走，一大兩小跌入海中，家長為支撐兩童，體力開始不支，最後由救生員及時將三人救起。



港九拯溺員工會︰切勿倚靠助浮物

港九拯溺員工會帖文指出，今午2時35分在大埔龍尾泳灘，當時一名家長帶着兩名小童，依靠浮床游往防鯊網的黃管位置。此時突然一陣大風吹過，浮床頓時被吹走，小童即撲向家長身上。

工會表示，早已在瞭望台密切關注的救生員，立即通知救生大艇趕往現場，巡灘救生員再利用獨木舟出發支援。其時家長亦開始體力不支，揮手求救，幸而救生員及時抵達，由大艇順利將三人救起。

工會亦重申，市民須注意水上安全，切勿倚靠助浮物。

▼龍尾人工泳灘去年6.23正式開放▼



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