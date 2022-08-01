拯溺銅章門檻降低周一生效　工會稱無減救生員人手不足：缺乏前景

香港拯溺總會早前通過修改「拯溺銅章」考試規程，包括降低考試體能及時限要求，有關安排將於今天（8月1日）起生效。

港九拯溺員工會昨（31日）晚上在Facebook出帖指，「拯溺銅章」是拯溺最基本章別，降低門檻雖有助市民接觸拯溺，卻無助解決行內人手不足問題，因欠缺晉升機會及前景始是主因，憂人才不斷流失時，終令廣大市民受累。《香港01》已分別向香港拯溺總會及康文署作出查詢，正待回覆。



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放寛拯溺救人離岸距離一半

香港拯溺總會日前發信指，考試委員會及技術工作專組已通過精簡「拯溺銅章」考試評核安排，修訂部份包括考試體能及時限要求，據相關文件顯示，陸上拯救由限時1分鐘延長至1分半鐘；以「直接施救技術」拯救遇溺者的距離，則由原有的離岸50公尺，放寬至離岸25公尺。新安排將於8月1日起生效。

翻查資料顯示，「拯溺銅章」是拯溺最基本章別，考試共分三個部分，分別為筆試、陸上實習試及水上實習試。考生必須取得合格成績，始獲發銅章。具備「拯溺銅章」資格後，則可進一步投考「泳池救生章」。

「拯溺銅章」考試評核新舊安排。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

工會：缺晉升機會及前景才是乏人入行主因

港九拯溺員工會今日於FB專頁出帖，關注「拯溺銅章」門檻降低安排。工會指，雖然此舉有助吸引青少年接觸及參與拯溺，惟行內人手不足，並非入門條件因素問題影響，因目前只需持有「泳池救生章」，即可到私人屋苑當值，另符合小六程度及其他條件包括持有效「沙灘救生章」和有效急救證書等，亦可投考政府救生員。

工會續指，救生員職系缺乏晉升機會及前景，始是人手不足主因，且屬於行業指標的康文署救生員，目前仍停留於技工職系，吸引力不足，「縱使有青年投考後，亦只會是過客形式……」工會又提到，救援行動最講求經驗及團隊協作，當人才不斷流失時，最終受害只會是廣大市民。

救生員人手不足問題積存已久，另康文署及私營泳池聘請救生員標準不一，工會過去已多次要求康文署正視情況。