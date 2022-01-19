削NGO資助1%　羅致光拒增資源　狄志遠：輕描淡寫向弱勢開刀

政府將於下個財政年度起，削減社福機構（NGO）整筆過撥款1%開支，涉款約2億元。新思維社福界立法會議員狄志遠今日（19日）在立法會質詢批評，勞福局局長羅致光在減少開支上「輕描淡寫，向弱勢開刀」，但羅重申削減開支涉及所有政府部門，非勞福局單一選擇。

同時，不少議員關注香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒案件，羅強調即使削減開支，但政府會繼續努力爭取資源，不會鬆懈監察。



立法會議員狄志遠擔心機構資源和人手已嚴重緊絀下，恐令弱勢社群未能獲得適切服務。（羅君豪攝）

部份機構或縮減兩個職位 狄志遠憂弱勢社群未能獲得適切服務

立法會議員狄志遠向勞福局提出口頭質詢，關注政府削減下個財政年度整體經常開支1%，估計會令164間接受整筆撥款津助的非政府機構，平均減少近122萬元津助，部份機構甚至可能縮減兩個職位，擔心機構資源和人手已嚴重緊絀下，恐令弱勢社群未能獲得適切服務。

勞福局局長羅致光呼籲各社福機構一同善用共公資源，制定節流方案，配合政府，強調不會在節流方案下，為機構提供額外資源。。(資料圖片/余俊亮攝)

羅致光籲社福機構一同善用共公資源 制定節流方案

勞福局局長羅致光回應提問時指，當局沒有備存非政府機構人手編制數字，2017/18的653億元上升至2021/22的1057億元，增加62%，成為公共開支最大範疇，佔整體兩成，認為現階段資源需用得其所，呼籲各社福機構一同善用共公資源，制定節流方案，配合政府，強調不會在節流方案下，為機構提供額外資源。

管浩鳴關注會否暫緩削資安排

狄志遠指政府已多次減少社福界開支，又批評羅致光「頭先提到減福利開支時好輕描淡寫，繼續向弱勢社群開刀」。身兼聖公會教省秘書長的管浩鳴關注，疫情下勞福局會否暫緩削減1%開支，民建聯陳勇亦提問，當局會否運用其他慈善基金，彌補1%即約2億元差額。

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羅致光：削減開支係政府所有部門 唔係勞福局單一選擇

羅致光覆稱，在過去多次減少開支下，社會服務機構都能靈活處理，削減1%開支與服務數量提供沒直接關係，並多次重申，「削減開支係政府所有部門，唔係勞福局單一選擇。」

「童樂居」爆虐兒案 林智遠憂影響監察能力：保護兒童變虐兒 安老變虐老

香港保護兒童會轄下的「童樂居」近日爆發虐兒案件，選委界別林智遠擔心，削減資源會影響政府監察能力，「令保護兒童變虐兒，安老變虐老」；新民黨黎棟國提問，勞福局會否因案件而向財政司司長提出，取回1%開支用作加強監察。

羅致光指出，勞福局在回應社會需求方面，會力爭資源，未來提供增加的服務，並指當局會繼續努力爭取資源，不會鬆懈監察。