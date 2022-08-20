詐騙營｜旺角鬧市與機場大屏幕播防騙廣告　警方三招忠告免墮陷阱

東南亞詐騙風波繼續發酵，多名港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮，求助個案續增。繼連日來於社交平台出帖宣傳防騙外，警務處最新於旺角鬧市的LED大電視及機場南北大堂電子屏幕，播出相關宣傳廣告，並繼續派員於機場派發宣傳單張，提醒港人免墮「賣豬仔」騙局。



警務處於機場南北大堂電子屏幕，播出防騙海報，提醒前赴東南亞的旅客留神騙局。(警務處提供)

入境處WhatsApp專線

保安局接28宗港人求助 14人相信仍在緬甸或柬埔寨

保安局最新資料顯示，今年1月至今當局共接獲28宗港人求助個案，14人已安全，其中10人已回港，另外14人相信在緬甸及柬埔寨。保安局局長鄧炳強強調，當局會盡一切方法進行營救。入境處的「協助在外香港居民小組」則新增WhatsApp專線(852) 5190 8909，供受困港人求助。

警務處於旺角鬧市的LED大電視播放宣傳海報，提醒港人免墮「賣豬仔」騙局。

與此同時，警務處繼續其宣傳和公眾教育工作，包括在警隊社交媒體出帖，忠告市民留神相關陷阱，另於旺角亞皆老街及西洋菜南街交界的LED大電視，及機場南北大堂電子屏幕，播出相關防騙海報。警務處亦繼續於機場派發宣傳單張，向前赴東南亞的旅客作出提醒。

警務處昨（19日）於FB專頁出帖，忠告市民提防網戀騙案，免招人財兩失。(「香港警察」FB專頁圖片)

▼詐騙營內情況▼

