詐騙營｜保安局接獲多一人求助累計37名受害者　警再拘一人

東南亞詐騙案猖獗，有港人被「賣豬仔」遭禁錮當地。保安局副局長卓孝業今日（22日）表示，接獲再多一名港人求助，累計共有37宗求助個案，有14人已安全，其餘23人仍被禁錮，14人在緬甸，9人在柬埔寨。他指入境處Whatsapp求助專線接獲200多條訊息，但只有4宗相關，明言會跟進發出惡作劇訊息人士。



警方昨日拘捕5人涉「串謀詐騙」，其中一名30歲男子已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件今日上午在東區裁判法院提堂，警方亦於今日拘捕多一名29歲男子。



▼詐騙營內情況▼



卓孝業在商台《在晴朗的一天出發》指出，最新接獲37名港人求助，目前有14人已安全，當中的11人已返港，有兩人按個人意願留在當地，當局正協助其餘1人回港。

23人被禁錮 14人緬甸9人柬埔寨

現時仍有23人被禁錮，分別有14人在緬甸，9人在柬埔寨。他指，騙徒會向不同年齡人士埋手，暫時求助個案最大50歲，騙徒會因應個案「款式」作出美言，例如說年輕人語文能力好，分析力高，讚揚年長人士人際技巧好，從而誘騙他們到東南亞，任職賭場、帶貨、睇樓等，過往有碩士生被利誘以20萬元人工做荷官。

卓孝業指出，最新接獲37名港人求助。（資料圖片/鄭子峰攝）

入境處WhatsApp專線

求助熱線接逾百惡作劇 明言會跟進

卓孝業表示，明白市民關注網上求助方法，當局已從善如流，入境處日前新設Whatsapp求助專線(852)5190 8909，現已接獲超過200個電話及文字訊息，當中只有4個與事件相關，其餘逾百條是普通查詢、詢問部門地址、辦公時間、如何網上打印表格等，甚至有110條惡作劇訊息，當局明言稍後會跟進，提醒市民切勿濫用，妨礙求援。

警方昨日拘捕5人，涉嫌誘騙港人到東亞南工作，卓孝業估計，被捕人屬同一集團，其中一名30歲男子已被暫控一項「串謀詐騙」罪，不排除再有拘捕行動。他呼籲市民，如接收或發現懷疑詐騙招聘訊息，可以「截圖」並向警方舉報，警方會聯繫服務供應商及社交平台移除相關訊息，並進一步調查。