詐騙營｜入境處專線接逾百訊息　據悉僅4宗有關其餘「蓄意惡搞」

東南亞詐騙營震驚全港，陸續揭發有港人遭「賣豬仔」禁錮當地。警方今日（21日）公布，共接獲36宗港人求助個案，而入境處新設立的WhatsApp求助專線，共有136宗電話及短訊求助，據了解，當中只有4宗確實與騙案有關，其餘屬蓄意惡搞，消息人士批評「嚴重影響救援進度」。



▼詐騙營內情況▼



入境處昨日設立WhatsApp求助專線 (852)5190 8909，截至今日早上，已接獲84宗電話及52宗短訊求助，經核實後只有4宗與騙案有關，涉及兩名新受害人，專責小組已積極展開調查，以確保事主人身安全。

消息人士斥：嚴重影響救援進度

消息指，其餘超過130宗與求助無關，只是一般查詢、要求索取表格、查問辦事處地址及開放時間等，消息人士指：「甚至有部份係蓄意惡搞，嚴重影響救援進度。」

入境處WhatsApp專線

警拘5人疑誘騙受害人到東南亞

警方今日公布，共接獲36宗求助個案，其中22人相信仍遭禁錮當地，有組織罪案及三合會調查科一連三日以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3男2女（17至51歲），相信為同一集團，其中兩名男子（23歲及30歲）為骨幹成員，他們主要控制手下招攬受害人，涉嫌透過高報酬、低要求「筍工」及網上情綠將受害人騙往東南亞，淪為行騙集團「搖錢樹」，警方提醒市民要小心「脫離現實的工作機會」。

警務處於旺角鬧市的LED大電視播放宣傳海報，提醒港人免墮「賣豬仔」騙局。