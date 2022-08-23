疫情・最新｜8.25起黃碼人士可入會展　限參與企業會議及展覽

本港今日（23日）新增6654宗確診，包括244宗輸入。累計2139名確診者留醫，包括310宗新增入院個案，累計危殆個案43宗，37人嚴重，死亡個案增加10宗。醫管局今日啟動第三階段病床調動計劃，預留2500至5000張病床接收新冠病人，非緊急醫療服務受到影響。增加5間安老院舍出現個案，學校新呈報141宗確診，有5間學校有班級爆疫建議停課一周。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

▼8月22日 海洋公園公布推出「探索港島南」海上導賞觀光項目▼



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【18:34】本港疫情持續升溫，社署將重開天水圍體育館暫託中心。而目前負責在石硤尾公園體育館暫託中心提供照顧服務的樂善堂再刊登廣告，急聘全職護理主任、註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等人手，為初步確診或輕症長者在臨時照顧地點提供護理服務，月薪介乎20,000至75,000元。

▼暫託中心▼



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【17:25】本港新冠疫情未回穩，今日（23日）確診數字繼續突破6000宗水平。港府公布在觀塘、大埔及沙田三區，部份屋苑及大廈測出污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當局將向涉事三區的居民及工作人員，派發約24萬個快速抗原測試包。



今日新上榜受影響屋苑及住宅大廈涉逾20處，包括觀塘秀茂坪南邨、富華閣、曉光閣和曉明閣等，以及大埔區淺月灣一期及二期、聚豪天下、倚龍山莊、雅景花園等多棟豪宅，還有沙田區新翠邨、美田邨、美林邨等。

▼8月23日 部份污水陽性屋苑及大廈▼



【17:20】政府今日（23日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，大致延續現行社交距離措施，但調整有關進入場地的限制，讓「疫苗通行證」被區分為「黃碼」的人士可在符合特定要求下參與「企業對企業」會議及展覽。新一輪社交距離措施會於8月25日至9月7日期間生效。

考慮到業內人士參與「企業對企業」專題貿易展覽及有關活動的性質與上班類同，並有別於其他大規模羣組聚集，政府在平衡了社會及經濟活動的需要後，會由8月25日起調整有關進入場地的限制，在符合特定要求下，讓從海外地區或台灣抵港人士在被區分為「黃碼」期間可參與「企業對企業」會議及展覽。至於其他涉及較多本地公眾人士參與的大型會議及展覽，相關舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視相關情況後，如認為情況合適並對香港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

【17:14】公務員事務局局長楊何蓓茵今日（23日）到西九龍母嬰健康院，了解健康院為幼童提供新冠疫苗接種服務的安排，並與一些家長傾談，了解他們的意見。楊何蓓茵聽取了衞生署署長林文健醫生介紹母嬰健康院為幼童接種疫苗的服務。自上周一起，家長帶同年幼子女到衞生署轄下28間母嬰健康院接受服務時，可同時接種科興疫苗。

楊何蓓茵稱，明白疫情下，父母未必常帶幼兒外出，但大部分都會帶幼兒到母嬰健康院接受檢查、評估，或接種各種疫苗，所以母嬰健康院在推廣幼兒接種新冠疫苗方面扮演了必不可少的角色。

▼8月23日▼ 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針



【17:10】黃大仙瓊軒苑今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（23日）上午約十時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:06】兩間醫院出現群組爆發，包括東華醫院一個內科男女綜合病房，一名56歲男病人，發燒發現確診，同病房20及22日分別多3名男病人確診年齡57至63歲，4病人已轉瑪麗醫院及馮堯敬醫院治療，情況穩定，病房所有員工核酸檢測，發現多一名員工及兩名學護確診，工作時有個人防護裝備，正調查有無關連。

另外，大埔醫院一個骨科康復女病房，一名85歲病人，8月21日檢測陽性，調查發現多3名54至95歲病人及一員工確診，已轉送大埔那打素醫院治療。

【16:58】過去7日，27間學校出現群組感染，以下5間學校有班級需要停課：

1)美雅幼稚園(九龍城)：T1英幼房有25位嬰兒，已開始放假，昨開始放假，昨日呈報9位學生及3老師確診，其餘15位學生及2老師要檢疫

2)英藝幼稚園(元朗)：N1A班有23學生，共7學生感染

3)禮賢會元朗嬰兒院(元朗)：大、中、細班，大早有6人，中有12人，細班5。目前每班布2人確診，學校5班共有64位學生，3班有個案，所有學生耍停課

4)天主教聖保祿幼兒園(大埔)：N4C班有10學生共2人感染

5)昨日已報告的協康會扶昌中心(深水埗)：荷蘭房昨日兩人感染；是特殊幼兒中心。今日英國房有12位學生，有1老師及1小朋友感染，特殊幼兒中心有3班，共43學生，累計4人確診，包括1老師，三班停課一周。

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（23日）新增6654宗確診，包括244宗輸入。變異病毒株佔個案比例繼續上升，8月20日收到的樣本發現，懷疑BA.4/5佔整體個案37.1% ，過去一星期分析懷疑BA.4或5發現，BA.5佔約88%，BA.4只佔12%，懷疑BA.2.12.1佔9% 。

【16:40】李立業表示，由於疫情持續嚴峻，現時逾2100人留院，要入院治療的病人愈來愈多，醫管局今日啟動第三階段病床調動計劃，在亞博及各醫院、北大嶼預留2500至5000病床，希望公眾明白，入院病人雖然情況穩定，但非想像中輕微，為防疫情惡化及提供合適治療，公立醫院要付不少代價，犧生原有服務，例如要集中人手、病床抗疫，不同醫院已減非緊急手術及治療、日間服務。將再減非緊急服務，因要更多資源照顧新冠病人，檢查要延期，治療難免受影響。

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（23日）累計2139名確診者留醫，包括310宗新增入院個案，累計危殆個案43宗，37人嚴重，死亡個案增加10宗。醫管局今日啟動第三階段病床調動計劃，預留2500至5000張病床接收新冠病人，非緊急醫療服務受到影響。

【15:22】教育局局長蔡若蓮表示，廣東省將香港學生列入「人文關懷」通道，並會增加來往內地城市的航班，容許本港學生優先訂票，已與澳門政府溝通，若本港學生有需要可經澳門隔離，再前往內地。

政府會推出一份特定表格予需要返回內地的學生填寫，呼籲本周五（26日）前填妥，政府收到表格後會整理資料、核實身份並作出安排，與內地商討協調。當港府接獲內地通知後，會再通知相關學生，蔡若蓮強調今次是「急事急辦」，促請學生及早填表及作好「隨時起行」的準備，預計最遲會在出發前一日通知。由於學生在內地升學的地方分散，其中約一半在廣東省，安排包機未必是最合適方法。

查詢方法：

--nbs@edb.gov.hk

--whatsapp/we7: 5191 3760

--電話熱線:3698 4466

8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排



【12:05】9月開學在即，不少在內地升學的香港學生因無法預約「健康驛站」或未來購買機票等原因，擔憂無法順利開學。



港航企業事務及發展總監莊偉祺表示，目前飛往內地航班受內地城市的航班配額限制，如來往香港至上海浦東的航班，每3星期只能有一間航空公司飛一趟，故需求較大，機位亦比較「爆」，亦理解學生搶票困難。



港航指出，因應香港學生需返內地升學，對機位需求大增，將在8月30日開始，恢復每周一班來往香港及重慶的航線。

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【12:00】教育局局長蔡若蓮今日下午三時舉行記者會，公布協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施。教育局副秘書長李忠善亦會出席。

【11:58】疫情亦令啟德體育園招聘本地工人困難，園方因而提出輸入外勞申請。勞工處最新回覆《香港01》稱，已批出啟德體育園的輸入外勞申請，涉及約300名勞工，較最初申請逾400名少約百人。據悉，因勞工界反對申請，當局遂刪減或下調部份工種的外勞名額，約100名工人將在本地招聘。

▼啟德體育園▼



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【11:55】即將踏入9月開學季節，不少赴內地升學的港生，因未能抽中內地「健康驛站」，或因交通問題等原因返回內地遇困難，憂開學受阻。工聯會立法會議員梁子穎表示，該會與內地港生組織星學匯合作，共接獲350宗求助個案，部份學生8月初至今，仍未抽中驛站名額；部份港生情況亦較緊急，或需出席入學試，一旦缺席可能要休學。

梁續稱，工聯會與港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）商討後，昨日及今日（22日及23日）已特別為抽中驛站名額的香港學生，預留40個名額，以便乘坐金巴經港珠澳大橋前往內地。

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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【11:50】本港疫情急升溫，單日確診隨時破七千宗，過去一星期(8月14日-8月20日)累計染疫人數更突破五萬，達到55,307人，惹人關注的嬰幼兒染疫情況亦惡化，其中3歲以下一周有近千人感染，升幅最高的兩個年齡群組分別是3至11歲及80歲以上，前者確診人數增近兩倍，80歲以上更飆升2.33倍達3,709人。今年自6月至上周末，全港已新增近25萬人染疫。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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【11:32】食環署表示，新規定的14日適應期今日（23日）已屆滿，將會開始嚴厲執法，餐飲處所負責人一旦違法，讓紅黃碼人士進入食肆，最高可罰50000元並監禁6個月。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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【10:50】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，隨本港流行病毒株由BA.2轉為BA.5，確診人數增加，重症及入院個案增加屬預料之內。他指現時最大問題是「有針冇人打、有藥冇人食」，長者疫苗接種率不足、新冠口服藥派藥較少的情況令住院人數飆升，認為醫管局上游減重症工夫不足。對於院舍爆發，他認為院舍檢測速度追不上疫情發展，建議可簡單培訓駐院護理員及註冊護士，進行每日核酸採樣。

【09:16】警方發言人表示，警務處處長蕭澤頤對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。警方指，蕭澤頤最近一次上班日期為八月二十二日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。警務處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓解封，圍封期間約1580人接受檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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【04:10】政府全力提升嬰幼兒接種新冠疫苗，政府僱員由本周一（22日）起陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冦病毒疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」，教育局同日向所有學校發出通告，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日（23日）起同樣可享「幼童陪針假」，並具追溯力，在此日之前獲批准放取無薪假期陪年幼子女打針的教職員可補回假期，有效期至今年12月31日。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月21日 香港相機及影像博覽周日大批攝影迷入場▼



+ 10

▼8月16日起強制檢測公告▼

