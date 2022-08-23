確診大廈｜增3280幢　至少10屋苑全中招　涉煥然懿居、海濱南岸等

本港新冠疫情持續，衞生署周一晚（22日）更新確診大廈名單，名單上共有11,407幢住宅大廈，佔全港約四分一。當中有3,280幢為新上榜或有新個案，以沙田區新增最多，元朗區及觀塘區緊隨其後，依次增346、325及274幢，東區、西貢區、九龍城區及屯門區亦佔逾200幢大廈，排名與昨日相同。



新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括括九龍站上蓋君臨天下和擎天半島，以及麗港城、太古城、美孚新邨、日出康城、海怡半島、貝沙灣等。至於政府紀律部隊宿舍及大廈亦增32幢，以及共計4幢大學或賽馬會宿舍新上榜或有新個案。



此外，多個公共屋邨「全邨覆沒」，包括恆安邨、碩門邨、美林邨、錦龍苑、翠屏南邨、藍田邨、油翠苑；私人屋苑則有海濱南岸、煥然懿居。至於入伙前曾被改用作隔離中心的駿洋邨，更一連兩日5幢大廈全中招。



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7區上榜大廈增逾200幢 沙田區重災

最新的確診大廈名單顯示，共有11,407幢大廈，較昨日增219幢；當中有3,280幢為新上榜或有新個案，較昨日微增9幢。全港18區中，共7區上榜大廈增逾200幢，依次序為沙田區的346幢、元朗區的325幢、觀塘區的274幢、東區的238幢、西貢區（將軍澳）的221幢、九龍城區的217幢及屯門區的213幢，排名與昨日相同。

沙田區最少5邨「全邨覆沒」 駿洋邨一連兩日全中

沙田區排榜首，私人大廈方面，沙田第一城佔18幢、新港城佔9幢、銀湖．天峰佔6幢、名城2期及3期共佔4幢。公屋及居屋方面，馬鞍山「錦」字頭屋苑共佔26幢，當中錦龍苑4幢大廈全中，水泉澳邨佔9幢、愉翠苑佔8幢。

此外，恆安邨7幢大廈、碩門邨6幢大廈、美林邨4幢大廈全部中招，至於入伙前曾被改用作隔離中心的駿洋邨，更一連兩日5幢大廈「全邨覆沒」。若連同上述的錦龍苑，該區最少共有5個屋邨或屋苑全部中招。

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天水圍屋邨或屋苑共計81幢 嘉湖山莊另佔21座

第二的元朗區，私人大廈方面，嘉湖山莊佔21座、栢慧豪園佔6座、Yoho Town佔5幢、錦綉花園降至4處。公屋及居屋方面，天水圍為重災區，「天」字頭大廈共計81幢，包括天頌苑佔9推、天富苑佔9幢、天恒邨佔8幢、天耀邨佔10幢，而朗屏邨亦佔12幢。

觀塘區翠屏南邨、藍田邨、油翠苑全中招

排第三的觀塘區，私人大廈方面，麗港城佔19幢、滙景花園佔10座、淘大花園佔5幢、德福花園佔4幢。公屋及居屋方面，秀茂坪邨佔12幢、安泰邨及安達邨分別佔10幢、牛頭角上及下邨共計9幢、麗晶花園亦佔9幢。

此外，翠屏南邨7幢大廈、藍田邨4幢大廈、油翠苑4幢大廈亦全部中招。

▼8月22日強制檢測公告▼



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涉比華利山別墅 貝沙灣3幢上榜

其他地區方面，美孚新邨佔28幢、日出康城佔25幢、太古城佔22幢、黃埔花園佔20幢、海怡半島佔16幢、大埔中心佔11幢、愉景新城及映灣園分別佔8幢、康怡花園佔7幢、藍灣半島佔5幢、擎天半島佔4幢。亦有淺水灣道32號、君臨天下1座、比華利山別墅湖景道、貝沙灣南岸8座、貝沙灣南灣1座及2座。

此外，海濱南岸7幢大廈、煥然懿居2幢大廈亦全部中招。

▼8月22日 確診大廈名單▼



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32幢政府紀律部隊宿舍及相關大廈上榜

名單上亦有32幢政府紀律部隊宿舍及相關大廈上榜，當中觀塘區為重災區佔9幢，包括秀茂坪紀律部隊宿舍1座及2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍1至2座及5至8座。

黃大仙亦為重災區佔6幢，包括永定道消防已婚宿舍1座、豐盛街紀律部隊宿舍1至3座、黃大仙紀律部隊宿舍1座。此外，南區香港警察學院A座亦上榜。

至於其他大廈方面，亦涉及中文大學、恒生大學、賽馬會職員宿舍，包括理大學生宿舍（何文田）、中大崇基學院教職員宿舍B座、沙田香港賽馬會職員宿舍駿恆閣及駿祥閣。