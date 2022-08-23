疫情急升溫　過去一周3歲以下嬰幼兒確診近千宗　增逾5.5萬人染疫

本港疫情急升溫，單日確診隨時破七千宗，過去一星期(8月14日-8月20日)累計染疫人數更突破五萬，達到55,307人，惹人關注的嬰幼兒染疫情況亦惡化，其中3歲以下一周有近千人感染，升幅最高的兩個年齡群組分別是3至11歲及80歲以上，前者確診人數增近兩倍，80歲以上更飆升2.33倍達3,709人。今年自6月至上周末，全港已新增近25萬人染疫。



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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良分析了本港染疫情況最新數據，其中3歲以下嬰幼兒感染個案持續急升，單是上周達911人，比對上一周的549人急增66%，更比7月初時一周只有百多宗個案大升數倍，情況惹人關注。

本港過去一周逾5.5萬人染疫。(何栢良醫生提供)

另外，3-11歲兒童群組近月染疫人數亦大升，此群組在7月初至8月中都一直維持在每周一千至二千多宗，但上周染疫人數突增至6,374宗，較對上一周升1.81倍，而80歲以上則是確診人數增幅最高的重災區，上周有3,709人染疫，比對上一周的1,115人上升2.33倍。

何栢良指出過去一周有逾5.5萬人染疫。(資料圖片)

其實對上一星期，本港疫情明顯急升溫，各年齡組別的患者分別錄得63%至233%上升，而整體患者人數亦由8月7日至8月13日累計30,215人，增至8月14日至8月20日的55,307人，升幅達82%

何栢良今早（23日）在電台節目指出，7月時每星期只約兩、三萬人染疫，惟8月過去一星期約5.5萬人中招，當中80歲以上增幅明顯，增加超過200%；3至11歲亦增約180%，均是疫苗接種率較低的群組，故染疫後需入院檢查、留醫情況增多，入院人數會飆升。他又稱，60歲以上病人佔新入院人數近9成，故需要重點關注80歲以上群組，應做更多針對性預防安排。

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