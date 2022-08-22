疫情｜留院病人增至2100人　小童佔7%　醫管局擬減非緊急服務

本港新冠疫情持續，衞生防護中心今日（22日）公布，新增6,617宗確診個案，創自今年3月31日以來新高。醫管局公布，威爾斯親王醫院內科男病房，分別有4名病人及員工確診，已暫停接收新症。此外，目前有2,100人留院治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，今晚將啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方又指，若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。



衞生防護中心公布，最新收到7間安老及6間殘疾院舍爆疫，約100名院友須接受檢疫。當中扶康會清蘭之家大爆發，3樓共有8名院友快測發現陽性，同樓層共16名院友需要檢疫；而青衣清和居護老院亦累計21名院友及10名員工確診。中心亦認為，院舍長者較少在社區活動，相信病毒經員工帶進院舍；並呼籲院舍員工每日須快測，如出現病徵須盡快接受核酸檢測，並「一定唔可以返工」。



威院內科男病房爆疫 4病人及4員工確診

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，威爾斯親王醫院內科男病房，1名85男長者，在8月19日經入院篩查發現確診。院方隨即展開接觸追蹤調查，發現再多3名62歲至87歲的病人及4名員工確診。

李續指，現時正調查8宗個案關連，共4名病人接受隔離治療，病人及員工的情況穩定，病房已暫停接收新症及探訪安排。院方亦已為病房徹底消毒，並會密切監察情況。

病人留院構成壓力 部份需呼吸機及聞氧氣

李亦指，由於本港疫情持續嚴峻，需要入院治療的病人漸增，目前已有2,100人留院。同時，危殆及嚴重的病人不斷上升，當中部份需要呼吸機及聞氧氣，已對醫院構成壓力。他亦指，小童同是擔心的對象，指11歲以下的住院病人亦呈上升趨勢，目前已有135人留院。

港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

今晚啟用亞博館治療中心提供200張病床

李又公布，各公立醫院需要調動病床接受新患者，亞博館新設的治療中心，將於今日傍晚重新啟用，率先提供200張病床接收病人，並制定實名制調動人手方案，初步將安排100名醫護及專職醫療人員。

至於亞博館新治療中心將接收的病人包括3類︰沒有家人照顧的社區確診長者、竹篙灣檢疫中心內病情複雜的患者、公立醫院內情況穩定的病人。

醫管局︰未來或需進入第三階段病床調動計劃

李亦指，醫管局會保持機動性，彈性調整服務，若確診人數再繼續上升，則有需要進入第三階段病床調動計劃，屆時無可避免有更多非緊急服務受影響，包括非緊急手術、非緊急住院治療及日間服務。他希望病人可諒解，並解釋需減少非緊急服務，才可增撥人手及病床接受新冠病人。

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昨日再增5宗死亡個案 二人未打齊疫苗

此外，李立業並公布，現時共有48人病情危殆、35人嚴重，當中11人正在深切治療部接受治療。醫管局最新呈報5宗死亡個案，為4男1女，年齡介乎63至96歲，包括以下情況︰

1. 96歲男病人，為院舍長者，已接種3劑疫苗，患有高血壓、慢性血管病。他在亞博館隔離時發燒及氣促，其後轉送北大嶼山醫院急症室，經檢測後發現為陽性。雖然他在入院治療期間轉為陰性，但隨着氣促、血氧含量下降，以及心臟酵素上升，最終於8月21日離世。



2. 72歲男病人，已接種3劑疫苗，患有高血壓、糖尿病、中風及重肌無力症。他在7月24日因胰臟炎入院治療，7月26日經核酸檢測發現為陽性，CT值大於30，即病毒含量低。當局估計屬院內感染個案，病人最終在8月21日離世。



▼8月16日起強制檢測公告▼



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3. 77歲男病人，並無疫苗記錄，患有高血壓、冠心病、癌症、心房顫動。他在8月12日自行快測時發性陽性，8月13日曾視像診症，其後8月20日到指定診所求醫後，被轉介至急症室，因此到天水圍醫院求診。當時病人已發燒、咳嗽、經X光發現肺炎，核酸檢測亦為陽性，隨後轉送博愛醫院治療，但情況仍然轉差，最終於8月21日離世。



4. 92歲女病人，為院舍院友，已接種3劑疫苗，患有心臟病及心臟衰竭，曾於7月底確診並入院接受治療後康復。後來她再於8月14日，到將軍澳急症室求醫，當時「食嘢好差」及並無發燒，入院期間核酸檢測為陰性，其後在8月21日離世。當局相信與新冠肺炎無關。



5. 63歲男病人，已接種兩劑疫苗，患有糖尿病，亦曾多次中風。他在8月18日經快測發現陽性，其後8月21日經威爾斯親王醫院急症室入院，當時氣促及整體狀況差，X光亦發現肺炎，需要高濃度氧氣，其後情況逐漸轉差，最終於8月21日下午離世。



▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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13間院舍爆疫約100人需要檢疫

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦公布，收到13間院舍報告，涉100名院友列作緊密接觸者需要接受檢疫，包括7間安老院舍，涉9名院友；以及6間殘疾院舍，涉及12名院友及2名員工。

該批老人院包括：深水埗福慧護老中心，1名院友陽性；沙田東華三院莫黃鳳儀安老院，1名院友陽性；荃灣昌樂護老中心，2名院友陽性；北區聯和服務護老中心，1名院友陽性；屯門仁安護老院，1名院友陽性；黃大仙彩雲居護理安老院，2名院友陽性；深水埗凝心薈（麗閣），1名院友陽性。

至於殘疾院舍則包括：西貢基督教家庭服務中心翠林宿舍，1名院友陽性；東區基督教家庭服務中心安怡／安愉宿舍，1名院友陽性；觀塘香港耀能協會樂華宿舍，1名員工陽性；青衣浸信會愛羣社會服務處欣羣樓宿舍，1名院友陽性；東區扶康會清蘭之家，8名院友及1名員工陽性；黃大仙香港心理衛生會彩雲宿舍，1名院友陽性。

東區扶康會清蘭之家。（社會福利署網頁圖片）

扶康會清蘭之家3樓大爆發共16人須檢疫

歐亦特別提到扶康會清蘭之家的大爆發，指該院舍共有50名院友及38名員工，內部分為兩層。首宗個案為3樓工作的1名護理員，已接種3劑疫苗，在8月16日開始流鼻水，但他當時因快測為陰性，因此繼續上班。其後他在8月19日早上離開院舍，並於同日接受定期的核酸檢測，發現為陽性，CT值13屬偏低，即病毒偏高。

歐續指，當局在收到個案後，已立即追蹤密切接觸者，最後在8月21日，即昨日共有8名院友快測發現陽性，全為3樓居住，因此安排同一樓層共16名院友，亦接受隔離檢疫。

青衣清和居護老院累計21名院友及10名員工確診

至於在8月19日曾公布青衣清和居護老院，歐亦公布，當時共12名院友及5名職員確診，約有100人被界定密切接觸者，被送往亞博館接受檢疫，當中有9人於檢疫期間發現為陽性，另再有5名員工為陽性。即該院共121名院友中，累計21宗確診；共63名員工中，累計有10宗確診。

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強烈建議院舍員工如有病徵須盡快核酸檢測、不可上班

歐分析指，過去一周共有58間院舍曾呈報個案，涉及32間安老及22間殘疾院舍，共涉108名院友及22名職員。他指，過去兩周的數字分別為40間及40間院舍，再早前的6周則介乎22間至30間，認為有明顯升幅，故對數字的上升感到憂慮。

歐亦指，近期院舍的大型爆發，相信部份由員工所引致，呼籲員工如出現病徵，須盡快接受核酸檢測，「一定唔可以返工！」他亦強烈建議，員工每日在上班前須做快測，並定期每隔數日接受核酸檢測，因核酸的敏感度較高，可盡早發現是否受感染，以免早期個案於院舍爆發。「確定咗唔係感染，同病徵消除咗先可以返工。」

▼第五波疫情下，不少院舍出現確診個案▼



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歐家榮︰相信病毒經院舍員工帶進院舍

歐更指，院舍長者為社會中最高危的群組之一，因他們較少在社區活動，因此相信病毒經員工帶進院舍。他強調，長者確診後的死亡率非常高，例如第五波疫情錄得的院舍死亡個案，若80歲以上並無接種疫苗，死亡率可高達15%；即使已接種3針，死亡率仍高達1%。

歐亦認為，院舍爆發將影響長者身心健康，因長者或會被列作緊密接觸者，須到陌生的地方接受檢疫，對他們的生理及心理，均構成影響。他並再次呼籲，員工需要共同努力，保護院舍長者免受感染。