疫情｜6400幼童已接種首劑疫苗　政府將向未打第三針市民發SMS

疫情持續，政府下調新冠疫苗接種門檻，六個月至三歲幼童可以打科興。醫務衞生局局長盧寵茂今日（21日）表示，目前有約6,400名幼童已接種首劑，雖然出現短暫輕微不適如發熱、針口紅腫或皮疹，但沒有任何嚴重或非預期異常事件。他又指，變異病毒株傳染性更強，政府將會向所有未打第三針市民發出電話短訊，提醒盡快打針。



盧寵茂在網誌表示，過去一周再多幼兒及年紀小的兒童，在感染新冠肺炎後變為重症，而要接受深切治療，令他尤感心痛。現時六個月至三歲的幼童可接種科興疫苗，他指，目前有約6,400名幼童已接種首劑，強調非常安全，「我們觀察到除接種後短暫輕微不適如發熱、針口紅腫或皮疹外，並未有任何嚴重或非預期異常事件。」

去年8月仍是香港大學深圳醫院院長的盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗。（資料圖片／香港大學深圳醫院提供）

盧寵茂：醫生盡社會責任呼籲家長為子女打針

他又指，希望醫生「繼續齊心盡社會責任」，能主動向家長提供專業意見，並按小朋友身體情況提供耐心解説，勸喻家長讓孩子接種疫苗。當局會繼續推展到校疫苗接種計劃和接送學童到社區疫苗接種中心的服務，計劃下限人數由30人減至10人，希望更便利幼兒院及幼稚園。

盧寵茂又表示，保護院舍院友是防疫抗疫工作的重中之重，早前已展開特別計劃，做到「針跟人」，目標是不錯過任何一位到期打針的院友，現時院友的第一及第二劑接種率已分別上升至約94%及90%，第三劑的接種率亦已達到53%。

▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



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35萬長者未接種首劑疫苗

他續指，相比起整體人口93%的首劑疫苗接種率，60歲或以上的長者只有約八成接種了首針，約35萬名長者仍未接種任何新冠疫苗，形容「這是相當危險的信號」，在第五波呈報個案中，超過95%死亡個案為60歲或以上長者，當中大部分死亡個案均是未接種疫苗的人士；而沒有接種疫苗的70至79歲和80歲或以上長者，一旦感染新冠，死亡率高達5.4%和16%。

盧寵茂提醒，面對傳染性更強的變異病毒株，市民一定要按專家的意見在接種第二針後三個月盡快接種第三針，政府稍後會向所有已打了兩針而尚未按時接種第三針的市民發出電話短訊。