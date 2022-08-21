疫情．最新｜污水病毒量等多項指標反彈　本周重啟亞博館治療中心

香港疫情持續反彈，連續三日確診宗數破6000宗，每日檢測、入院、檢測中心檢測陽性、污水檢測陽性等指標過去數日增速較快，污水檢測的人均病毒量更創3月以來新來。



最新有逾1900名確診病人在公立醫院留醫，醫院管理局本周將重啟亞洲國際博覽館新冠治療中心，預計會先啟動200張病床，接收新冠患者。



至於本港昨日（20日）新增6,389宗確診，多五人離世，疫情兩年多以累計死亡人數達9602人。衞生防護中心指，港大病毒即時繁殖率已增至逾1.2，即一名患者可傳播予約1.2人，預計個案會持續攀升。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」倒升，一名患者傳給約1.2人。(港大醫學院網站圖片)

▼8月20日強制檢測公告▼



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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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▼8月20日 部份污水陽性大廈▼



▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月19日 電腦節2022開幕▼



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▼8月16日起強制檢測公告▼



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▼8月17日 重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼

