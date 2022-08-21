疫情．最新｜污水病毒量等多項指標反彈　本周重啟亞博館治療中心

撰文：王潔恩 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 葉泳心 蕭博禧 麥鍵瀧
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香港疫情持續反彈，連續三日確診宗數破6000宗，每日檢測、入院、檢測中心檢測陽性、污水檢測陽性等指標過去數日增速較快，污水檢測的人均病毒量更創3月以來新來。

最新有逾1900名確診病人在公立醫院留醫，醫院管理局本周將重啟亞洲國際博覽館新冠治療中心，預計會先啟動200張病床，接收新冠患者。

至於本港昨日（20日）新增6,389宗確診，多五人離世，疫情兩年多以累計死亡人數達9602人。衞生防護中心指，港大病毒即時繁殖率已增至逾1.2，即一名患者可傳播予約1.2人，預計個案會持續攀升。

昨日疫情總覽：

疫情．8.20｜沙田第一城、藍灣半島、將軍澳東港城等57大廈納強檢
港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」倒升，一名患者傳給約1.2人。(港大醫學院網站圖片)

▼8月20日強制檢測公告▼

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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼

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▼8月20日　部份污水陽性大廈▼

▼8月6日　官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼

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▼8月17日　特首李家超視察醫管局兩間醫院▼

確診大廈︱新增3028幢　西半山蔚然、寶翠園、Grand Yoho等廈上榜強制檢測｜增57幢沙田區重災　第一城、淘大花園、藍灣半島等上榜

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼

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兒童染疫入院個案上升　專家：近期幾乎每日都有嘶哮症求診個案丘應樺：若疫情回落有空間再放寬入境檢疫　大型展覽終將重返香港詐騙營｜下月赴柬埔寨當面關注？丘應樺：有詐騙不代表營商有問題

▼8月19日　電腦節2022開幕▼

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增五患者離世全部未打齊針　累計死亡破9600　醫管局籲高危族打針慈民邨、尚德邨等四區八個公共屋邨污水陽性　房署派25萬套快測包連續三日確診破6000　BA.5比例與污水病毒量升　衞生署憂入冬再爆

▼8月16日起強制檢測公告▼

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▼8月17日　重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼

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