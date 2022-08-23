涉合力強姦菲傭案　女被告指男被告是渣男　作令人嘔心性交易

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（23日）在高等法院續審，由女被告的代表大律師作結案陳詞。辯方形容男被告是「無道德底線的渣男」，因一時性幻想和性衝動，和女傭作出令人嘔心的性交易，但他在盤問下仍堅持說法。辯方亦強調，兩被告未有「夾口供」，反而女傭的說法有多個可疑之處。法官明天開始引導陪審團，並預計陪審團星期五退庭商議。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。男被告早前作供時透露，案發後已和女被告離婚。

男被告陳暹德。(朱棨新攝)

對於男被告自辯時稱和X性交只是性交易，女被告的代表大律師陳文慧今陳詞時指，男被告的作供沒有準備，亦未經思考，令人「火滾」，辯方甚至形容男被告是「無道德底線的渣男」。惟他在盤問下，仍堅持其說法。辯方指，男被告是一時性幻想、性衝動，才作出令人噁心的性交易。

辯方指 女被告才是真正受害者

辯方續指，女被告和男被告案發後分開進行錄影會面，但說法一致，都是指女被告洗澡期間，男被告和X性交，而女被告洗澡後發現事件。辯方強調，兩被告未有「夾口供」，反而X的說法有出入。辯方亦指，X的說法有多個可疑之處，如她供稱聲嘶力竭大叫約20分鐘，但又指男被告的陽具抽插不多少10下，辯方質疑此情況下，如何維持20分鐘。

辯方又指，女被告嫁給一個無恥的人，是真正受害者。但辯方著陪審團不要受此影響，需冷靜分析證供。

案件編號：HCCC134/2020