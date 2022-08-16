警務處PPRB升格公共關係部PR Wing　新主管陳東：說好警察故事

警務處公共關係科（PPRB）升格公共關係部（PR Wing），由富有保安及反恐經驗的助理處長陳東統領警隊公關。陳東上周五（12日）與傳媒會面時提到，未來會有五大工作重點，要說好警察、香港及中國故事，建立良好警民關係，培養青年正向價值觀，及早澄清謠言，並善用科技，他相信部門升格後可以「睇得更高，走得更遠」。



現屆政府強調KPI（關鍵績效指標），陳東認為「公關即係乜都關事」，相信在公眾滿意程度、投考數字、防罪意識等反映警隊工作，他亦希望運用過往在國際刑警香港分部、網罪科及保安反恐經驗做到三個「緻」，即「細緻、精緻及極緻」。



助理處長（公共關係）陳東（右）認為「公關即係乜都關事」，期望部門做到三個「緻」，即「細緻、精緻及極緻」；旁為總警司（公共關係部）曾淑賢。（廖雁雄攝）

警務處處長蕭澤頤昨日（15日）與警隊高層在警察總部，為公共關係部舉行開幕典禮。公共關係部升格後隸屬行動處，由一名助理處長（公共關係）統領，新主管陳東剛接任第五日，就立即召開記者會，主動認識各傳媒代表，並積極解答提問。

舉辦活動培養青少年正向思維和價值觀

陳東指出，會秉承公共關係部四大方向，即展示警隊專業執法、澄清失實訊息、提高透明度及加強警民關係，任內會有五大重點，分別是說好警察、香港及中國故事、更主動和傳媒及社群合作，共建良好警民關係、舉辦更多不同形式活動以培養青少年正向思維和價值觀，更早發現及澄清謠言，以及善加利用更新科技，相信部門升格後可以「睇得更高，走得更遠」，藉助理處長層級爭取資源，在公關工作有更長遠發展。

公共關係部升格後會有新標誌，三角形設計象徵部門帶領警隊公關工作，與時並進追求卓越，英文簡稱PRW環環相扣，心繫社會，漸變藍色代表活力，會因時制宜講好警隊故事。（警隊提供圖片）

訂立KPI 「公關即係乜都關事」 做到細緻、精緻及極緻

陳東亦訂立了質與量的KPI指標，「有人話公關無小事，我睇法係公關即係乜都關事，公眾調查可以知道公眾印像，投考數字可以曲線反映公關政策，罪案數字如果做得好，反映市民大眾有防罪滅罪意識。」他期望透過以往在聯絡事務科、網絡安全及科技罪案調查科及保安部等工作經驗，做到三個「緻」，「細緻、精緻及極緻，喺呢三方面都做得更好。」

倘警員損形象 會跟進誠信出問題人員

不過，警隊不時有個別人員出現操守問題，傳出醜聞影響公眾形象。陳東指出，警隊高度重視人員操守，對任何違規、違法行為都會嚴肅處理，警方已於兩年成立誠信審核行動小組，強調誠信管理是重中之重，會跟進任何涉誠信問題的同事。

公共關係部升格後會有新標誌，總警司（公共關係部）曾淑賢表示，三角形設計象徵部門帶領警隊公關工作，與時並進追求卓越，英文簡稱PRW環環相扣，心繫社會，漸變藍色代表活力，會因時制宜講好警隊故事。