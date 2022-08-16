警PR Wing新主管陳東履新　更快澄清假消息　強調新聞自由沒受限

警務處公共關係科PPRB升格公共關係部PR Wing，新主管助理處長（公共關係）陳東上周五（12日）首度會見傳媒，未來會帶領PR Wing更快、更主動澄清假消息從而提升警民關係。



對於有機構指香港新聞自由度大幅下跌，與警方執法行動有關，陳東不以為然，「呢個唔係真論述，如果受限制，好多問題已經問唔到。」就警方拘捕多名網民涉發表「煽動」言論，陳東重申，發表言論絕對不能違法，警方在有表面證據才會拘捕，不會無的放矢。



助理處長（公共關係）陳東（右）認為「公關即係乜都關事」，期望部門做到三個「緻」，即「細緻、精緻及極緻」；旁為總警司（公共關係部）曾淑賢。（廖雁雄攝）

警民關係變差 陳東：與市民接收假新聞而偏聽有關

2019年社會事件後，警民關係一度跌至冰點，陳東指出，關係下跌與市民接收假消息及假新聞而出現偏聽有關。他指早年網絡出現海量假資訊，形容「一宗都嫌多」，自《港區國安法》實施後，數目已有所減少，同時警隊將透過舉辦不同活動，建立警民關係，「關係唔係今日做一件事，就一蹴而就，關係聽日就變好，而係要細水長流，主動同各界社群建立更合作關係。」

引入24小時輿情追蹤機制 免誤解生仇恨

總警司（公共關係部）曾淑賢表示，警方為打擊假消息，已引入一套24小時輿情追蹤機制，留意網絡輿論盡快澄清假消息，她說：「2019年假消息破壞力好強，到依家仲有人信太子站死人，新屋嶺扣留中心有強姦事件，可見破壞力深遠。如果唔盡快澄清，就有機會令市民，尤其年輕人對政府及警隊有誤解，從而產生仇恨。」

曾淑賢續指，警方早前已在Facebook專頁澄清不少失實消息，曾有網民質疑警員向一名煙民擎槍，經證實後是有人持武器進入遊戲機中心，警方到場後對方未有棄械，才舉起胡椒水發射器；亦有網民指警員票控沒佩戴口罩的私家車司機，實情是一名電單車手下車後沒有戴口罩，才被檢控，「雖然呢啲係好小事，但唔盡快澄清，市民可能唔明警方執法把尺，及使用武力原則如何。」

陳東：警隊重視新聞自由 否則好多問題已經問唔到出嚟

近年有機構報告指香港新聞自由度逐步下跌，有意見認為與警方搜捕兩間傳媒機構有關。被問到本港新聞自由是否受限時，陳東強調說：「警隊及香港都尊重新聞及個人自由，係毋庸置疑。至於新聞自由受限，呢個唔係真論述，如果受限制，剛才好多問題已經問唔到出嚟，更凸顯我哋係尊重新聞自由。」

就近日國安處拘捕Facebook專頁「公務員secrets」兩名管理員，涉嫌「作出具煽動的行為」，陳東指不評論個別案件。他重申，市民發表任何言論都不能違法，被問如何區分「煽動」或「發洩」，他指警方一定有表面證據才作出拘捕，不會無的放矢。