議員視察無家者宿舍　促政府撥資源增宿位和提升質素

有女性無家者早前向立法會申訴部投訴，指提供予女性無家者入住的部分宿舍，居住環境衞生惡劣，亦未能保障私隱。立法會秘書處今早（23日）安排數名立法會議員前往樂富一間無家者宿舍視察環境。召集人、工聯會立法會議員鄧定彪表示，希望政府和社會福利署在九龍西設立更多宿位，以及為現時一些正經營無家者宿舍的自負盈虧機構提供協助。



立法會早前收到一宗有關女性無家者的申訴，指在一間院舍內獲得的安排和支援不足。五名議員鄧家彪、容海恩、葛珮帆、狄志遠和林素蔚今視察賽馬會樂富宿舍後指，宿舍環境理想，現時女性無家者比例不斷增加，約佔無家者中的兩成，宿舍需考慮女性無家者的需要，包括宿位的私隱、宿舍保安、衞生及個人社交需要。

入住率僅八成 促政府多宣傳入住門路

鄧家彪視察後指，留意到宿舍只有約8成的入住率，希望政府為無家者宿舍作多宣傳，讓更多的無家者了解救助的門路。他又促請政府在九龍西提供更多宿位，方便位於深水埗等熱門露宿地點中的無家者，得到住宿方面的援助。他提到現時有少部份自負盈虧的機構提供117個宿位，促請政府增撥資源，提供更多宿位和提升宿位質素。

建議政府考慮增雙人宿舍 增派社署人手

隨行的葛珮帆指，有部份無家者與伴侶露宿，仍有感情依賴，但現時宿舍只提供單人宿位，望政府可考慮提供雙人宿舍。另外，入住宿舍的其中一個條件是需要社工轉介，她促請社署增派人手，向無家者提供援助。

眾人原定於6月28日到賽馬會樂富宿舍進行視察，但因回歸25週年慶祝活動而延期。延期至8月9日後，又因召集人鄧家彪確診感染新冠病毒而再次延期至今日。