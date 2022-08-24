通關｜「滯留」內地院校港生親述北上難　批評便利措施來得太遲

1.8萬本地生新學年要到內地升讀專上院校，惟深圳檢疫名額一個難求，有學生全家總動員抽深圳驛站名額才成功，料北上檢疫及完成隔離後，需趕在「死線」日辦理入學、住宿等手續，否則會被視作棄學。不過更多是無法取得檢疫名額，短期內無法北上，幸獲校方批准寬限期，有學生指黃牛將名額炒貴，學生無法負擔，因此一直「滯留」在港，錯過一些課程。



教育局昨日（23日）公布內地高校港生入境內地便利措施，有受訪考生認為可更方便回內地開學，將會立即登記。



▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼



教育局昨日（23日）公布內地高校港生入境內地便利措施，包括將香港學生納入人文關懷通道及增加航班，並容許優先訂票，學生須於本月26日前填妥電子申請表格，以便政府整理資料、核實身份並作出安排。

到深圳讀碩士生終抽到驛站名額 不過已開學

將在清華大學深圳國際研究生院入讀數據科學和信息技術碩士學位課程的林同學認為措施推出太遲。她指學校周一（22日）已經開學，但因早前抽不到內地驛站名額或人民關懷通道，至今仍身在香港，大學方面表示可讓她請兩星期的假，即9月5前要回到學校辦理入學手續，否則將重新考慮是否收她為學生，或會當作棄學處理。

林同學在過去一星期不停嘗試抽驛點，亦有抽人民關懷通道的名額，甚至叫家人一超抽，最後才靠家人抽到了本月26日的驛站名額，但因為要跟從檢疫措施先進行隔離，剛好要到9月5日才完成檢疫。她表示，當日完成隔離便會馬上到學校辦理入學、住宿等手續，她形容情況非常趕急，亦擔心當日來不及辦理所有手續。她又提到，學校將於明日舉行開學禮，亦將會錯失這兩星期的活動，感到有點可惜。

指短至出發前一日才通知 未能趕及進行核酸檢測

於內地修讀大學四年級的王同學本來需要於8月29日回北京開學，但因月初至今都搶不到名額而無法回內地，至今仍身處香港，她表示每日只有2,000個名額，但每日有超過2萬人搶，幸好與校方溝通後可先留在香港，遲一點再回內地上課。王同學認為新措施下，可更方便學生回內地開學，她亦會透過新措施回內地。

她指擴大人文關懷通道，讓學生可以經較為經濟的陸路回內地，她解釋指雖然新措施有增加航班班次，但疫情之下機票貴，一般學生難以負擔。

王同學又認為，最遲出發前一日才通知學生有點太過趕急，尤其是擔心核酸檢測仍未有結果，她表示或者要到較貴但更快可取得結果的私人化驗所進行檢測，如果可早多一日，即有兩日通知期，會更便利學生。

天津大學港生：黃牛將通關名額炒至數千元

將於天津大學就讀土木工程系四年級的葉同學認為，新措施的推出相對較慢，她表示內地開學前有一個小學期，早於8月15日已經開學，在8月尾亦有考試，現在需要另外再處理。她又提到，本打算搖深圳的驛站回內地，但運氣較差一直都未能成功，又指有黃牛將通關名額，炒高達數千元，非一般學生能夠負擔。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



機場炒至1萬元 金巴車票炒高至4000元

星學匯秘書長伍文彬對新措施表示歡迎，指過往機票被炒貴至5,000甚至10,000元，即使金巴車票亦被炒至約4,000元，遠遠超越一個學生可以負擔的金額，新措施推出後，學生可優先購票，對回內地上學有很大幫助。

不過，他亦提到今次是短期措施，但以後再有假期內地學生亦可能要回港探親或參與實習，並非單單是做好規劃，在內地學習考察就可解決，認為疫情持續底下，應推出長遠措施以方便有意到內地升學的學生，否則學生有憂慮，會減低學生到內地升學的意欲。