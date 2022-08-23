馬鞍風球｜疑市民掃貨防「風」　超市即食麵及蔬菜貨架幾被清空

強烈熱帶風暴「馬鞍」已進入本港800公里警戒範圍，天文台已今晚（23日）9時10分懸掛一號風球，預測周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。雖然本港今晚暫時未感受到馬鞍的風力，但荃灣兩間大型超市部份貨架空缺，即店員補貨不及搶貨的速度。



有市民連走兩間超市購物，稱原預定明晚才到超市「掃貨」，今晚僅因特價而購物，不過TATSE超市內的蔬菜已被搶購一空。



天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

惠康出前一丁、合味道杯麵被清空

馬鞍將至，市民開始積穀防「風」。今晚約8時半，荃灣路德圍惠康超級市場，多個貨架接近被清空，包括部份薯片、餅乾、麵食、包裝類麵包、急凍類點心等，正特價出售或較熱門的品牌。合味道香辣海鮮味、出前一丁雞蓉味及黑蒜湯骨湯味，更被搶購一空。

至於港鐵荃灣站上蓋的TATSE超市，其蔬果類的貨架同樣被「掃清」，僅餘下幾盒粟米及辣椒仔。即購買上述貨品的市民較多，店員補貨的速度，並不及搶貨的人數。

▼8月23日 荃灣地鐵站TATSE貨架情況▼



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荃灣TATSE蔬菜貨架被搶購一空

岑小姐今晚在下班後，先後到TATSE及惠康超市購物。她表示，原預定明晚才到超市「掃貨」，但發現超市正推出特價，因此先購買零食預備煲劇時食用。她亦指，剛才發現TATSE超市內的蔬菜被搶購一空。「平時6點幾仲有啲生菜同菜心，今日啲人可能知道打風就冇晒，剩低蕃茄薯仔。」她期望可獲得一日風假，「如果有8號就好嘅，但星期五依然係要返工囉。」

▼8月23日 荃灣路德圍惠康貨架情況▼



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有市民指家中食物充足︰不加入搶貨

同樣下班回家順道購物的趙小姐則表示，今晚到惠康購買薯片與颱風無關，因某薯片正推出優惠，加一元再送多一包。她又指，根據過往經驗，颱風襲港僅得一日風假，家中儲備的食物充足，因此不會刻意到超市購物。但作為打工仔，她亦期望天文台發出8號風球，「梗係期待啦，多一日假嘛。」