馬鞍風球｜今晚將掛一號波　內地中央氣象台料周四或「升呢」颱風

強烈熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今日下午（23日）5時半稱，馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。天文台預料明晚（24日）本港風勢會增強，周四（25日）早上風勢會再進一步顯著增強，更有狂風大驟雨，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。

天文台九天天氣預測顯示，周四早上本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度。內地中央氣象台進一步預測，馬鞍於周四早上逼近珠江口，即最靠近香港時，馬鞍將進一步增強成為颱風。

另外，在暴風雨前夕，本港今日天氣炎熱，下午時份上水及打鼓嶺一度錄得高達37度；另有多區達36度，酷熱天氣警告仍然生效。



今晚闖港800公里範圍 天文台︰屆時會發一號風球

天文台於下午5時表示，馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在晚上進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。天文台續指，馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸，到明晚本港風勢會增強。

按目前預測路徑，馬鞍周四（25日）將最接近本港，早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台指，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。

天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

天文台九天天氣預測顯示，周四早上本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度，差一級就達最高級別的「颶風」，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台也指，本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

（中央氣象台圖片）

中央氣象台料馬鞍周四清晨進一步增強成為颱風

內地中央氣象台最新預測顯示，馬鞍明天凌晨移入南海東北部海面後，逐漸向廣東沿海靠近，並增強成為颱風，風力更達最強的12級，即達「颶風」級別，並將於周四早晨至中午在廣東惠州至電白一帶沿海登陸，之後強度逐漸減弱。

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



在風雨前夕，香港今午炎熱，下午3至4時，上水及打鼓嶺達攝氏37度。另外，石崗、大埔、沙田等區都曾錄得36度。截至傍晚6時，酷熱天氣警告仍然持續，天文台提醒補充足夠水份，如有不適應立即休息或求助。

▼8月18日傍晚出現晴天雲中閃電▼



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▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼



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▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼

