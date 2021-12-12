維港泳｜拆解復辦之戰健兒3大挑戰　冠軍選手：噚日花四個鐘睇浪

停辦兩年的新世界維港渡海泳，今日﹙12日﹚復辦，參賽者由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游到尖沙咀星光大道的終點。賽事早上8時15分開始，事隔三年再游維港，參賽者總結今次維港泳三大難關，包括水溫低、風浪大水流急以及準備時間非常倉促。有參賽者表示中途因「太辛苦」想過要放棄賽事，男子競賽組冠軍、香港馬拉松游泳運動員冼展霆贏得比賽後，分享破解三大難關方法。



男子競賽組冠軍冼展霆（左）及女子競賽組聶芷彥（右）。（廖雁雄攝）

先了解水流成獲勝關鍵

27歲的全職運動員冼展霆第六次參加維港泳比賽，除了一次犯規取消資格，五次均為賽事的冠軍選手。他説，除游泳訓練之外，了解水流也非常重要，更是優勝的關鍵之一：「我噚日專登喺尖沙咀望住過海睇水向四個鐘，了解晒大約可以點樣游會比較順暢，之後就搭船去灣仔留意吓海浪，我每一次比賽之前都會咁做。」

順水流游比較順 男子競賽組冠軍冼展霆：岸邊有支持更有信心

他說，今次賽道終點和起點跟過往不同，是由灣仔金紫荊廣場到尖沙咀星光大道，水流一直向右邊傾斜，自己身體傾側順着水流游去，會比較順暢，因此現場所見，他與其他選手所游的角度有所不同，他又説，這一次的比賽可以近距離看到觀眾席，眼見有不少人在岸邊支持，能夠加快力度去油，感覺更有信心，「今次可以好靠近人群，感覺上好似好多人同你鼓勵咁，係會令自己加快咁游，感覺幾好。」此外，由於冬天水溫較低，以往他只會穿着泳褲比賽，今次穿上了保溫泳衣防禦，保持體溫，游水可以比較順利。

首嚐冠軍滋味 聶芷彥：唔小心都飲到一兩啖海水

他又說，作為現役運動員，在體院有足夠的訓練，馬拉松游泳一向以10公里起跳，今次的比賽只有1公里，應付綽綽有餘，現時則要繼續為亞運會資格賽進行備戰。另外，女子競賽組首名抵達終點的是演繹馬拉松游泳運動員， 21歲的聶芷彥，她說參加了3年維港泳，上次為比賽亞軍，今次「更上一層樓」成為比賽的冠軍。

她說，今日的海浪比想像中大得多，水流向右，雖然游泳期間刻意偏左方游，「唔小心都飲到一兩啖海水」而今次由灣仔游向尖沙咀，見到紅色聖誕樹的布置，看到有明確的目標，可以由得比較好。聶芷彥說，希望來年有更加多人可以參加賽事，越是多人喜歡參加游泳比賽，可以令大家喜歡上游水、喜歡到海中游水。

不少參加者亦提到，由於今次的終點處於多幢高樓大廈，加上有不少的裝飾物，目標非常明確，令人於海中不感到寂寞，可以向着目標直奔。