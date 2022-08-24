檢疫的士｜司機涉違規接載街客　業界：每日安排職員監察的士動向

營運近一個月的指定檢疫酒店的士，被傳媒揭發有的士司機接載抵港旅客到檢疫酒店後，擅自將車身綠色「檢疫酒店的士」標記移除，並接載街客。



香港的士小巴商總會理事長周國強今日（24日）接受電台訪問時表示，業界對事件感痛心，「(有司機)為咗私利，將成個行業名聲搞到軭晒」，暫時得知事件涉一名司機。周稱，九成參與司機反映，每日「好景」時可做到5至6支旗，並指業界會用盡方法減低司機達規情況發生，包括加強監察的士進場離場時間等。



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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周國強今早在電台節目表示，對有參與檢疫的士計劃的司機，在領取政府津貼下，仍做出違規事件感到痛心。他指，車隊、機管局及市民亦對事件感痛心，料事件只涉及一名司機。他稱，據司機匯報，九成參與計劃司機「好景」時，平均每日可接到5至6支旗，其他則要視乎過海時段是否塞車等。他又指，檢疫的士剛開始實行時，平均每日只接載到一兩支旗，近日放寬酒店隔離日數後，檢疫的士生意亦有增加。

檢疫的士司機日做12小時 日薪可逾1,600元

被問到是否政府提供的津貼不足，致檢疫的士司機要違規接載街客。周國強稱，假設參與計劃的司機每日接載4個客，每程約200元車資，加上政府補貼的1,500元，扣減租車費約600至700元，司機做12小時每日收入仍達1,600至1,700元，屬相對可接受水平、「出面搵唔到」的人工。

周續指，會用盡方法減低事件再發生，例如規定司機進入機場前要通知車隊，離開機場時間要與機管局協商的離場時間吻合，前往哪間酒店、到達酒店落客後亦需上報平台。車隊會監察其返回機場時間。他指，如果懷疑有司機超出一般時間，會密切留意會否違規，司機亦需報告每日接多少乘客，若特別少，會考慮將其除名。

港府擬加大「檢疫酒店的士」貼紙防私自移除

運輸及物流局正計劃更新及加大「檢疫酒店的士」標記，以防司機私自移除標示接載街客。周國強稱，更新標記有一定幫助，可讓市民識別是「檢疫酒店的士」，貼上標記的車輛就不應再接載街客，「要講合約精神，做抗疫的士就唔好接喇。」

他又說，以其公司為例，每日安排兩三名員工監察司機動向：「始終車揸係人哋手、唔係我哋手，真係唔聽話咪叫佢落樓（即除名）。」

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

