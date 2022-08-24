田總宣布取消天水圍10公里賽　原訂8.28舉行　批港府突削參賽人數

本港疫情升溫，有傳政府仍未就10月舉辦的維港渡海泳和在下周日（28日）舉辦、俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽，批出防疫限制豁免。

「天水圍10K」主辦單位香港田徑總會今日（24日）表示，由於港府突然大幅削減參賽名額，亦不接納分批起步、強制要求跑手打針等維持賽事規模的建議，批評港府做法令已報名跑手，無法享有同等參賽機會，故決定在開跑前4日宣布取消賽事。

《香港01》已就此向政務司司長辦公室、文化體育及旅遊局、田徑總會等查詢，正待回覆。



香港田徑總會下午1時許在其Facebook專頁表示，由於剛接獲政府通知，天水圍10公里賽事的參賽名額被大幅削減，田總經審慎考慮後，決定取消原訂下周日（28日）舉行的「香港十公里錦標賽2022」。

田總稱，早在5月已向政府申請舉辦有關賽事，一直積極與政府部門商議及全力配合各項防疫措施要求，包括跑手必須接種疫苗、賽前接受病毒檢測及分批起步安排等，確認有關防疫規定後，才接受跑手報名。惟在開跑前數日，政府才勒令要大幅削減參賽名額。

該會續指，「所有已報名及已缴費跑手應有同等參賽機會」，強調一直有向政府反映此聲音，但政府並無接納有關建議，令賽事被迫取消。田總將會向所有受影響的參賽者全數退回已繳付的報名費，並就賽事取消而造成的不便致歉。

翻查資料，田總本月11日發出賽事重要資訊，引述政府最新防疫要求，規定跑手必須符合三條件，並要求跑手在上周日（14日）午夜前場確認參賽要求：

1. 於比賽前14日或之前（即8月15日或之前）打齊三針，而持有康復紀錄二維碼或新冠疫苗接種醫學豁免證明書不能用作代替接種三針的要求；

2 於比賽日前 48 小時內完成大會指定核酸檢測，方可領取選手包及參加賽事

3. 於比賽當日到場前，必須自行快測，並必須保留快測陰性相片紀錄至少14日，以供有關部門日後翻查之用。

田徑總總本月11日發出賽事重要資訊，引述政府最新防疫要求，規定跑手必須符合三大條件，並要求跑手在上周日（14日）午夜前場確認參賽要求。（田徑總會網站截圖）

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