陳南昌校政風波｜校董會批被炒校長引致撕裂　撐署任校長具親和力

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波未平，法團校董會委任退休校長胡忠興督導「校政專責工作小組」，亦擬委任該校文憑教師黃錫培為署任校長，隨即引起教職員的教育工作者工會質疑後者資歷，再質疑無理解僱前校長黃麗婷，雙方拉鋸至今。



法團校董會今（24日）再發聲明反駁，強調黃錫培已服務學校20多年，具親和力，能團結團隊，並持有本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命。」聲明再指黃麗婷處理校行政事宜不理想和令人失望，令法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂。



（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網站）

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波發酵近一星期，校董會與前校長黃麗婷、教職會及教工會在角力。在昨日（23日）教工會質疑校董會擬委任的黃錫培資歷不足後，校董會今即發聲明反擊，強調黃錫培服務學校20多年：「具親和力、能團結團隊，其持本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命。」校方感激他勇於接受挑戰，攜手共渡難關，同時已刊登招聘廣告，開展校長的公開招聘及遴選工作。

校董會又稱由具群育學校經驗的已退休校長胡忠興帶領的「校政專責工作小組」，已成功為開學事宜進行了特別會議，一切運作暢順；又強調學校會發揮團隊精神處理學校的行政工作，並已成立行政小組聯同各行政委員會集體處理學校事務。

▼8月22日 香港青少年培育會陳南昌紀念學校前校長黃麗婷到勞工處申訴▼



校董會指因校方收到有關解僱前校長黃麗婷事宜的律師信， 故暫時不宜就進行回應。不過，聲明中再三提到校董會就校務失當問題多次要求黃麗婷處理，但屢次跟進均未獲回應及改善，因近日黃多次漠視法團校董會的指示，導致法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂，令學校運作停滯不前，更在開學前窒礙學校正常運作，故在8月17日召開緊急會議，經慎重考慮後，過半數校董認為黃麗婷執行校長職責令人失望。

該校一名女職員日前被發現未經許可下涉及懷疑取走校內重要文件，警方重案組跟進中。校董會聲明指，校方已協助警方，提供所需資料，並認為校方有充分理由向警方報案，但對此事件深表遺憾。由於警方已立案處理該案件， 故不便作出進一步評論。

教育局。（資料圖片）

該校約半數職員上星期四（18日）在教工會協助下召開記者會，指控該校校董與獨立校董為姊妹關係，涉違反《教育條例》，同時指該校學生宿舍有不當使用公帑情況，又向當時校長黃麗婷發警告信，更在翌日指她嚴重失職，將其即時解僱兼不獲代通知金，黃麗婷隨後到勞工處求助。教育局指接獲雙方不同說辭的投訴，已派員介入跟進。