彩虹邨、鴻福苑、良景邨等三區屋苑污水陽性　政府派26萬快測包

本港確診數字持續高位，政府今日（24日）表示，發現南區、黃大仙區及屯門區多幢樓宇因污水樣本陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快測包，供其自行檢測。



政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，因應有部份處所污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向以下大廈居民、清潔工及物管員工派發測包：

南區 — 鴻福苑及興和街、嘉禾街與登豐街附近一帶住宅

黃大仙區 — 彩虹邨、慈正邨、龍蟠苑、新寧樓、新安樓、新華樓及怡庭居

屯門區 — 兆軒苑、建生邨、良景邨及景峰花園

登豐街附近一帶住宅污水樣本陽性範圍。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。