馬鞍山錦暉苑66人無遵從強檢公告　其中36人被票控共罰36萬

屋宇署及土地註冊處今早（24日）聯同沙田警區及衞生署，在早前被納入強制檢測公告的馬鞍山錦暉苑進行執法行動。行動由早上7時開始，至早上10時結束，政府在行動中發現66人無遵從強檢公告，並向其中36人發出10,000元定額罰款通知書。合共罰款36萬元。



政府在馬鞍山錦暉苑進行執法行動，行動中向其中36人發出10,000元定額罰款通知書。（余俊亮攝/資料圖片）

行動由今早7時起，馬鞍山錦暉苑的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府在行動中共檢查了562名受檢人士，其中66名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中36人發出10,000元定額罰款通知書。

政府提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。