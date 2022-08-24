回港易｜深圳灣口岸入境名額增至1,500個　港珠澳大橋維持不變

即將9月1日開學，早前有立法會議員指接獲八大校長會反映，海外及內地新生入境本港困難。政府今（24日）公布，即日起上調「來港易」計劃下經深圳灣管制站入境名額，由每天1,000個增加至每天1,500個；港珠澳大橋香港口岸限額則維持1,000個不變。



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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政府表示，鑑於近日預約使用「來港易」計劃經深圳灣管制站入境香港的人數顯著增加，為方便旅客入境，政府將由即日起上調「來港易」計劃下經深圳灣管制站入境香港的預約名額，由每天1,000個增加至每天1,500個。

至於經港珠澳大橋香港口岸入境香港的預約名額則維持每天1,000個不變。政府提醒擬使用「來港易」計劃入境香港的人士，須透過計劃的網上預約系統進行預約。有關人士可瀏覽「來港易」計劃網站了解。

政府又說，會密切留意計劃的實施情況，並與廣東省政府保持緊密聯繫，按需要適時調整計劃的相關安排。