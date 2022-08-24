回港易｜深圳灣口岸入境名額增至1,500個 港珠澳大橋維持不變
撰文：何瑞芬
出版：更新：
即將9月1日開學，早前有立法會議員指接獲八大校長會反映，海外及內地新生入境本港困難。政府今（24日）公布，即日起上調「來港易」計劃下經深圳灣管制站入境名額，由每天1,000個增加至每天1,500個；港珠澳大橋香港口岸限額則維持1,000個不變。
▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼
+12
政府表示，鑑於近日預約使用「來港易」計劃經深圳灣管制站入境香港的人數顯著增加，為方便旅客入境，政府將由即日起上調「來港易」計劃下經深圳灣管制站入境香港的預約名額，由每天1,000個增加至每天1,500個。
至於經港珠澳大橋香港口岸入境香港的預約名額則維持每天1,000個不變。政府提醒擬使用「來港易」計劃入境香港的人士，須透過計劃的網上預約系統進行預約。有關人士可瀏覽「來港易」計劃網站了解。
政府又說，會密切留意計劃的實施情況，並與廣東省政府保持緊密聯繫，按需要適時調整計劃的相關安排。
臨時疫苗通行證｜郵局逼爆申請認證人士 港府臨急重推網上申報疫情｜上海回港易返港後7日發燒 觀塘任會計疑香港感染田總宣布取消天水圍10公里賽 原訂8.28舉行 批港府突削參賽人數檢疫的士｜司機涉違規接載街客 業界：每日安排職員監察的士動向紅黃碼｜黃碼商貿客可進展館 業界：仍難與其他國家競爭促零檢疫