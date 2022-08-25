疫情・最新｜入境處處長區嘉宏快測陽性正隔離　今日仍有上班

本港今日（25日）新增8282宗本地確診，再創近期新高，輸入個案297宗。累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，累計40人危殆宗，嚴重30人，多9人死亡，死者年齡70至108歲。最少兩間安老院出現大爆發，部分院友要撤離檢疫。

醫管局婚宴群組再增5醫生確診，分別1人於佛教醫院外科工作，2人廣華婦產科、1在廣華醫院放射科、1人在下葵涌普通科門診工作，累計11名醫生染疫，其中廣華醫院婦產科最受影響，有醫生要取消休假從而不影響醫療服務運作。



此外，港府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.4389，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

【17:32】入境處發言人今日（25日）表示，入境處處長區嘉宏快測陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。區嘉宏最近一次上班日期為今日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。入境處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【17:09】位於灣仔香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院，早前已有院友確診，2樓4院友感染，有聚集傳播，同層36院友為密切接觸者要到亞博檢疫，36人當中有27人在檢疫期間發現陽性，其後4樓再多1員工及2院友感染。即2樓共有7名員工及31院友染疫，其後4樓則有1員工及2院友感染，全院共41人中招。

【17:07】醫管局婚宴群組再增5醫生確診，分別1人於佛教醫院外科工作，2人廣華婦產科、1在廣華醫院放射科、1人在下葵涌普通科門診工作，無病人被列為密切接觸者，醫院服務無受影響。有醫生要取消休假從而不影響醫療服務運作，若有人違反指引人力資部會有行動，已提醒員工不要聚會或晚宴，因有機會成為密切接觸者或感染，明白員工要社交，但不希望影響服務，亦了解社會對醫護有高期望，希望可以成為模範，減少與人食晚飯。暫時廣華醫院婦產科人手最受影響。

【16:57】位於九龍城的環球護老院，昨日先有2院友快測陽性，其後4院友及2員工感染，此院舍比較多院友共62人，及28名員工，分為兩層， 3樓有2員工確診，2人都是護理人員，昨日最後上班，已打3針，昨日放工發病，昨日上班檢測陰性，由於有院友感染，建議全院做核酸檢測，二人昨日做核酸檢測陽性，CT值16及28，同層有4院友感染，同層餘下31名院友要撤離檢疫。

環球護老院 (社署圖片)

【16:50】歐家榮表示，疫情正急速上升，今日突破8000宗，在兩三日之間增加2000宗，由每日6000升至8000宗，傳播速度加快，料每日確診好快過萬宗，對醫療有負擔，提醒市民不要掉以輕心，減少聚會，少跨家庭聚會，建議市民要定期做快測，要戴KN95口罩或兩個口罩，在公眾場所除飲食不要除低口罩。

歐家榮表示，每天個案上升，每日較前一日加幾百，甚至1千，情況令人憂慮，顯示社區傳播鏈、速度加快上升，不想採取一刀切，比較激進的措施，但疫情升溫，希望盡量減少社區傳播，市民要做好防範及檢測，確診要隔離，想精準抗疫，針對高危，如密切接觸者或確診者，但進一步上升，政府會考慮各方因素，採取相關措施。

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（25日）新增8282宗本地確診，創近期新高，輸入個案297宗。

【16:39】今日新增9名死者中，包括一名108歲女性，已打2針，是一名安老院長者，之後由亞博轉去屯門醫院，因為8月17日發燒，檢測陽性，入院後血氧再跌，X光檢測有肺花，8月24日上午死亡

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（25日）累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，累計40人危殆宗，嚴重30人，多9人死亡，死者年齡70至108歲。

【15:06】曾是亞洲最繁忙機場的香港國際機場，根據顧問公司「Sobie Aviation」最新數據顯示遭踢出十大，被新加坡取而代之。對外防輸入，對內，政府昨天（24日）透露因應疫情反彈，不排除再收緊社交距離措施，而維港渡海泳亦因為政府設限500人、而面臨取消。



立法會議員江玉歡在社交專頁撰文，對政府收緊防疫表示無奈，慨嘆世界皆走向復常，而香港卻寸步難行。她估計香港每三個人已有一人曾經染疫，比例與新加坡相若，但新加坡卻選擇進一步放寬入境限制和佩帶口罩規定，甚至著手改善機場，進一步增加旅客量，反問香港走向復常「欠缺的是數據、理由，抑或是勇氣呢？」

+ 12

【14:24】政府發言人今日（25日）宣布，由於通往北角渣華道體育館社區疫苗接種中心的升降機大堂天花需要進行緊急維修，為安全起見，該疫苗接種中心的服務已經暫停，直至另行通知。受影響人士將於稍後接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

【10:05】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已取消，所有社區疫苗接種中心及公立醫院新冠疫苗接種站的接種服務將延至下午12時30開始。

因社區疫苗接種中心延遲開放而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第一或第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。至於已預約今日接種中心開放後餘下開放時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。

原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，相關醫療機構將通知受影響市民新的接種安排。

​【09:37】衞生署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經取消，署方轄下供送交2019冠狀病毒病病毒測試樣本的九間胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點將會在兩個小時內恢復正常服務 。

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



+ 14

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼2021年12月12日 約1500人參加維港泳2021▼



+ 5

▼8月21日起強制檢測公告▼



+ 19

▼馬會觀塘廣場投注站新裝修後增設施▼



+ 19

▼8月24日 第六代山頂纜車預覽▼

