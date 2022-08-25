馬鞍風球｜離島居民趕上班　批落波時間尷尬　難於2小時內回公司

強烈熱帶風暴「馬鞍」遠離香港，天文台於9時20分改發三號風球，一眾上班族隨即準備上班。記者今早﹙25日﹚約11時到中環碼頭，渡輪服務陸續恢復，大批離島居民趕回市區上班。有長洲居民表示，早預料今日要上班，未感到失落。對於天文台原指9時至11時改發三號風球，他批評：｢畀兩個鐘頭嘅range﹙時間範圍﹚你，但佢攞到最早個邊，其實畀嚟無意思｣。

另有坪洲居民稱，雖然早已準備上班，但形容改發三號風球的時間尷尬，船公司未能即時安排渡輪，難以在兩小時內回到公司，幸而公司會彈性處理。



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記者今早約11時到中環碼頭，現場所見從離島到中環的渡輪均幾乎滿載，大批乘客匆忙下船，並表示趕往上班。

長洲居民廖先生從事維修行業，於黃竹坑上班，大約11時50分經渡輪到達中環。他表示，早已預料今日需要上班，｢天文台衰架啦，成日要我哋落大雨返工｣。

天文台於7時45分表示，會在上午9時至11時改發三號風球，最終於9時20分正式改發。廖先生批評，天文台應提出更精準的時間，現時情況尤如欺騙，｢畀兩個鐘頭嘅range﹙時間範圍﹚你，但佢攞到最早個邊，其實畀嚟無意思｣。

坪洲居民蔡小姐大約12時到達中環。她亦認為改發三號風波的時間尷尬，渡輪公司未能即時恢復服務，但又需要兩小時內上班，幸而公司會彈性安排離島居民上班時間。

蔡小姐表示，早預料今日要上班，改發三號風球前已經準備，但認為天文台9時多改發三號波的做法並不人性化，｢佢唔係人性化，只要你人性化啲，可能10點後咁就多啲時間預備」。

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