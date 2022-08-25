馬鞍風球｜八號風球14小時內落波　上班族無假放：香港人鍾意返工

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，天文台昨晚7時25分發出八號風球，到今早（25日）9時20分改發三號強風信號，期間差不多14小時，橫跨下班和上班的兩段繁忙時間。八號風球「落波」不久，不少杏花邨居民已到港鐵站準備候車上班。



今次上班族錯失「風假」，不少人均表示，上班已是意料中事，坦言並不失落，「香港人鍾意返工㗎嘛。」亦有晨運客把握落波時機，立即外出打算獨自遠足。



天文台在今早9時20分改發三號強風信號，不少杏花邨居民到地鐵站準備上班。（李澤彤攝）

正準備上班的歐先生坦言並不失落，「都要繼續工作⋯香港人鍾意返工㗎嘛。」他又指，根據馬鞍的路線圖，早已預料今日要上班，加上最近工作「多嘢做」，現時要趕著上班。

杏花邨是過往的颱風重災區，居住這屋苑的歐先生形容，今次馬鞍威力不算大，雨勢亦不大。另一上班族陳先生亦表示，他一直有留意天氣報告，對於今早要如常上班早已「預咗」。

八號風球「落波」不久，梁先生已打算獨自到寶馬山遠足。（李澤彤攝）

無懼三號風球去遠足

雖然現時仍懸掛三號風球，但梁先生打算獨自到寶馬山遠足晨運，被問及會否擔心危險，他說：「行出街就會有危險⋯安全咪行⋯見無乜風、又落波，咁咪去。」

青衣、荔景港鐵站迫爆車廂

今次「落波」後趕上班的人潮明顯較往日少，記者在改掛三號風球約半小時後，到青衣、荔景的港鐵站和巴士站視察，交通情況大致暢順。在青衣的巴士站，除前往觀塘的巴士線外，其餘前往港島、油尖旺等的路線均未見人龍。

至於港鐵方面，青衣站和荔景站趕返工則較多，但人潮仍未及平時上班繁忙時間，車廂幾乎爆滿，但市民不需「等多班車」。

▼8月25日早上杏花邨風浪強勁▼

