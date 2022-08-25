馬鞍風球｜風假不似預期　趕返工打工仔埋怨天文台：落波時間好差

馬鞍風球帶來的八號風球來得快、落得急，天文台今早（25日）9時20分改發三號強風信號，不少打工仔需於「落波」後兩小時內回到公司。在觀塘巴士站，人潮未算多，巴士班次約十至十五分鐘一班，但部份過海巴士客滿，導致市民未能上車。有打工仔明言「預咗返工」，故早在改發三號風球前已出門上班，但亦有打工仔形容「落波時間好差」，對要急急上班表示失望。



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天文台昨晚（24日）發出八號東北烈風或暴風信號，部份打工仔希望「個風吹耐啲」，但天文台今早9時20分改發三號強風信號，不少人要急急收拾心情趕上班。

觀塘有過海巴士客滿市民未能上車 人龍中午前已消散

觀塘巴士站「落波」後人流未算多，部份過海巴士路線有約10人候車，班次約十至十五分鐘一班，但亦有過海巴士客滿，致市民未能上車， 及至中午12時許，巴士站已不見人龍。

馬鞍山居民見馬鞍遠離 八號風球也出門：唔係好大風雨

家住馬鞍山的梁先生表示，他在今早九時八號風球仍然懸掛時已經出門，他指從新聞見到「即將改發三號強風信號」便知道要上班：「都估到㗎啦，今次唔係好大雨、好大風。」

準備去銅鑼灣上班的黃先生指，他對於要上班「有少少失望」。（葉泳心攝）

原料下午才上班 突落波有失望 黃先生：返去一陣就食飯

準備去銅鑼灣上班的黃先生指，他本來預料下午才上班，沒料到天文台在九時許就改發三號強風信號，形容要在中午前上班「有少少失望」。他認為天文台應考慮實際情況再改發強風信號：「𠵱家返去做一陣嘢就要食飯，跟住又要再返工，咁就好亂同唔方便」。

前往北角上班的江先生表示，他在昨日就預料到今天要上班，又指天文台對於落風時間的變化太大。（葉泳心攝）

昨也料到今要上班 仍感落得太急：聽到9至11落 跟住5分鐘後就落咗

前往北角上班的江先生表示，他昨就預料到今天要上班：「好早掛（八號）已經知道，但冇預到咁早。」他認為天文台對於落波時間的變化太大：「起身嗰陣話9點到11點落，9點3報告完，過多5分鐘就落咗（波）。」他稱如天文台可以更準確預計落風時間，就可以讓市民做好準備，更好地安排時間。