盧寵茂指私家醫院病床使用未如預期　或因周末及假日不能接收病人

政府早前與香港私家醫院聯會代表會面後，私院決定在首階段騰出364張病床，接受公院轉介病人，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。

不過，醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）晚上發稿，指近日整體私家醫院病床使用量未如預期，並列舉各私家醫院接收轉介病人的數目，可見部份私院「零收症」，而整體截至今日下午5時，全港私院接收公院轉介病人的數目僅得167人，即佔可供使用的病床量僅45.9%。

盧寵茂指，理解私院的病床使用量受多種因素影響，包括部份公院病人和家屬可能擔心收費安排等原因而拒絕轉院，但亦提到私院行政上未能完全配合轉送安排，例如如在周末及假日不能接收病人，促請私院盡最大努力接收更多類型的病人、加快接收病人的流程效率，以及加強在週末及假日的收症安排。



▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



+ 7

據醫務衞生局提供的私家醫院收症數據，截至今日下午5時，可見到除了聖德肋撒醫院、中文大學醫院、播道醫院的可供接收公院病人的病床使用率，介乎80%至98%幾近爆滿外，餘下的私家醫院普遍病床使用率最高不過50%，部份私院更是「零公院病人」。

醫務衞生局局長盧寵茂特地發稿指，近日整體私家醫院病床使用量未如預期，他指理解私家醫院的病床使用量受多種因素影響，包括一些公立醫院病人和家屬可能擔心收費安排等原因而拒絕轉院。

但他亦提及，縱使私家醫院已加快回應醫管局轉介個案的請求，部分在行政上未能完全配合轉送安排，例如在周末及假日不能接收病人，令整體病床使用量大受影響。他對此情況深表關注，並呼籲各界更積極配合醫管局的轉介安排。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片／張浩維攝）

盧寵茂我促請私家醫院因應最新疫情發展，盡最大努力接收更多類型的病人、加快接收病人的流程效率，以及加強在週末及假日的收症安排。他亦呼籲公立醫院病人和家屬積極配合，讓醫管局可騰出空間集中應對疫情。

他又重申，鑑於全港私家醫院病床逾5 100張，善用私家醫院病床接收醫管局病人，對維持公營醫療服務已成關鍵，「攸關市民生命安全，實在刻不容緩。」

盧寵茂特別感謝香港中文大學醫院使用隔離病房，是目前唯一為醫管局轉介新冠病人提供治療的私家醫院，並正計劃調撥更多病床，並讚賞聖德肋撒醫院和播道醫院積極響應接收病人。

至於個別私家醫院接收的病人數目較少，病床使用情況未如理想，「醫管局正積極與相關醫院跟進。」醫管局重申，公立醫院在轉送病人往私家醫院前，必定會進行專業評估，確保病人情況合適才作出安排。病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。