教育局已助逾90名求助港生　數日內返內地升學　暫收逾500宗個案

教育局周二（23日）公布港生赴人內地升學高等院校入境內地便利措施，截至周三(24日)下午5時，合共收到504宗個案，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散。學生主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有434人。另外，合共收到287宗查詢。

教育局局長蔡若蓮透露，收到電子表格後，已即日發送到內地有關當局，以作身分核實及便利安排，已向首批逾90名同學發送電郵，通知其核實結果及後續安排，他們最早可於數日內起行返回內地升學。



8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排



蔡若蓮在facebook專頁公告，正式向赴內地升學的香港學生，開放電子申請表格後，截至周三下午5時，合共收到504宗個案，當中以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散。求助學生主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有434人。

教育局收到電子表格後，已即日發送到內地有關當局，核實身份及協商方便返內地的安排。蔡若蓮指，經與內地部門積極跟進後已取得初步成果，陸續向首批逾90名同學發送電郵，通知其核實結果及後續安排，他們最早可於數日內起行。

至於其他申請者，仍在與內地核實及跟進。她提醒有需要求助學生須於8月26日（本周五）或之前提交電子表格。

內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格：

https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/

📩電郵查詢：nbs@edb.gov.hk

📱Whatsapp或微信查詢：5191 3760

☎️電話查詢 ：3698 4466

註：查詢服務於8號或以上風球高懸下將會暫停